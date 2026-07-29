Isabell Seidel gana la XVIII Bienal Internacional de Pintura Balconadas de Betanzos (A Coruña)

Las obras de Isabell Seidel, ganadora de la XVIII Bienal Internacional de Pintura Balconadas, y de Manuel Moreno Morales, distinguido con uno de los dos accésits del certamen Cedida

La XVIII Bienal Internacional de Pintura Balconadas ya tiene ganadora. La artista alemana Isabell Seidel se ha alzado con el primer premio del certamen, dotado con 5.000 euros, por su obra expuesta en el balcón número 47. La cita cultural convierte estos días el casco histórico de Betanzos en un museo al aire libre con cerca de un centenar de creaciones distribuidas por balcones y fachadas del centro histórico.

El jurado, presidido por la artista Isabel Pintado Palacio e integrado por María Emilia Vázquez Rozas, Carlos Pereira Martínez, Pedro Bueno Salto, Julio Luis García Rivas y Sara Pérez Bello, con Daniel Loza Martínez como secretario, eligió la obra ganadora tras valorar aspectos como la técnica, la originalidad, la creatividad, la capacidad expresiva y el valor estético de las propuestas.

Además del primer premio, el certamen concedió dos accésits, dotados con 1.500 euros cada uno, a Manuel Moreno Morales y Alba Tojo Rico. También fueron distinguidos con menciones de honor Natalia Desiree García Lema, Manuel Carballeira Rivas y María José Muñoz Arias.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, destacó que Balconadas es "una de las citas culturales más emblemáticas de Betanzos" y aseguró que el certamen representa la apuesta del municipio por acercar la cultura a la calle y convertir el casco histórico en un gran espacio para la creación artística.

La regidora subrayó además que la bienal está plenamente consolidada como una de las principales citas culturales del verano gallego y puso en valor su carácter internacional, con la participación de artistas procedentes de distintos puntos de España y de otros países, lo que, a su juicio, demuestra el prestigio alcanzado por el certamen a lo largo de su trayectoria.

Barral también agradeció lalabor del jurado, de la Fundación Manuel Villuendas Pena, de los propietarios que ceden sus balcones y fachadas para la exposición y de todos los artistas participantes, cuya implicación permite que Betanzos se transforme durante estos días en un singular museo al aire libre.

Creada en 1988, la Bienal Internacional de Pintura Balconadas convierte cada dos años las calles del casco histórico en un espacio expositivo. Las cerca de cien obras de esta edición permanecerán expuestas hasta la entrega de premios, que se celebrará el próximo 13 de agosto en el salón de plenos de la Casa Consistorial.