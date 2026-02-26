El Teatro Principal de Santiago acogerá dos representaciones de 'O Dragón de Ouro'

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acoge mañana viernes, 27 de febrero, y sábado, 28 de febrero, a las 20:30 horas, dos representaciones de O Dragón de Ouro, la celebrada montaje de Sarabela Teatro a partir del texto del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfenning, uno de los autores europeos más representados de la escena contemporánea.

Al finalizar el pase del viernes habrá una postfunción con un encuentro con el público para profundizar en los pormenores de la creación de la pieza.

La obra propone un juego escénico de gran precisión formal y fuerte impacto emocional. Intercalada entre las escenas, la fábula de la cigarra y la hormiga se introduce como espejo metafórico y subversivo de la acción principal, cuestionando la deshumanización, la explotación y las relaciones de poder.

Cinco intérpretes dan vida a 17 personajes en catorces espacios y 48 escenas, en un ejercicio de transformación constante de identidades, edades y géneros.

El montaje, con traducción de Catuxa López Pato y dramaturgia y dirección de Ángeles Cuña Bóveda, finalista por este trabajo a mejor dirección en los Premios de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), combina humor fino y crudeza, fantasía y realidad condensada.

Una propuesta que interpela y conmueve, abriendo espacios para la reflexión sobre la inmigración ilegal, la prostitución forzada y la fragilidad de las relaciones humanas.

El elenco está integrado por Fina Calleja, Fernando Dacosta, Sabela Gago, Fernando González y Fran Lareu. La escenografía y vídeo arte sonido de Iris Blanco; el diseño de iluminación, de Laura Iturralde; el vestuario, de Ruth Díaz Pereira; el asesoramiento del movimiento, de Rut Balbís; el asesoramiento de texto, de María Peinado; el campo sonoro, de Renata Codda Font; y la composición musical, de Vadzim Yuknhevich. El equipo técnico de luz y sonido está formado por José Bayón y Rubén Dobaño, y la producción corre a cargo también de Fina Calleja.

Las entradas para cada pase tienen un precio general de 12 euros, con descuentos del 50% en caso de personas desempleadas, perceptoras de rentas sociales, jubiladas, mayores de 65 años, estudiantes, menores de 25 años e integrantes de familias monoparentales y numerosas.

Se pueden adquirir a través de compostelacultural.gal, en el despacho de billetes de la Zona C, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas (sábado incluido), así como en el Teatro Principal el propio día del espectáculo desde una hora antes del comienzo.