Galicia vivió este 2026 el verano más cálido desde que hay registros, con 21,4 grados de media

El verano de 2026 fue el más cálido en Galicia desde que hay registros. Los meses de junio, julio y agosto registraron la temperatura media más elevada desde 1961, año en el que comienza la serie histórica, con 21,4 grados. Esto supone una temperatura 2,3 grados más elevada respecto al periodo de referencia.

Así lo han explicado este miércoles la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, en una rueda de prensa en la que concretaron que tanto las temperaturas mínimas como las máximas fueron las más elevadas de toda la serie histórica.

Taboada explicó que de los 94 días del verano meteorológico, Galicia estuvo afectada durante 70 jornadas por un anticiclón al norte que impidió la llegada de borrascas atlánticas, lo que considera "una anomalía cálida".

Casi la mitad de los días (42) se caracterizaron por los avisos por temperaturas máximas. Galicia sumó 33 jornadas por avisos por calor, que se producen cuando durante varios días consecutivos hay temperaturas elevadas tanto en las máximas como en las mínimas.

El mes de junio fue el segundo más cálido desde 1961 con 20,4 grados de media (2,6 por encima de lo habitual), destacando los episodios de calor que se produjeron entre los días 11 y 14 y, sobre todo, entre el 20 y el 24. Ambos estuvieron asociados a la llegada frecuente de masas de aire muy cálido procedentes del sur.

Respecto a julio, la temperatura media fue de 22,5 grados, 2,8 grados superior a lo habitual en este período. Esto implica que fue el mes de julio más caluroso desde que hay registros.

Agosto tuvo un comportamiento diferente. Las primeras jornadas estuvieron marcadas por situaciones anticiclónicas y por un episodio cálido especialmente destacado entre los días 10 y 18, pero en la última semana del mes hubo un cambio importante con la entrada de un episodio frío del 23 al 29.

Con una temperatura media de 21,4 grados, 1,5 grados por encima de lo habitual, agosto puede considerarse sin embargo un mes muy cálido.

La última semana de agosto "por fin rompió la tendencia" del anticiclón del norte, con la entrada de dos borrascas. El responsable de Meteogalicia recordó que fue una "semana bastante fría" para la época del año: tanto Santiago como Ourense midieron esos días la temperatura máxima más baja nunca registrada en un mes de agosto.

Lluvias

El verano de 2026 puede considerarse seco, con una precipitación media acumulada de 94 litros por metro cuadrado, lo que supone un 22 % menos de lo habitual. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático explicó que, como ocurrió con las temperaturas, el comportamiento de la lluvia fue muy diferente de un mes a otro.

Galicia registró en junio un déficit del 50% con respecto a lo habitual en este mes, mientras que en julio la escasez fue especialmente acusada. La precipitación media fue de apenas 5 litros por metro cuadrado, un 86% menos de lo habitual, por lo que el mes de julio se calificó como muy seco.

Agosto, por contra, fue un mes muy húmedo al registrar 64 litros por metro cuadrado de precipitación media, lo que supone un 73% por encima de lo esperado en esta época. Estos datos se deben a las grandes cantidades de lluvia que dejaron las dos borrascas que afectaron a Galicia entre los días 23 y 29.

Ángeles Vázquez subrayó que esta evolución muestra una característica cada vez más relevante del comportamiento meteorológico. "No solo debemos fijarnos en cuánto llueve, sino también en cómo se distribuye esa precipitación a lo largo del tiempo y del territorio", indicó la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Cambio climático

"Nadie niega que hay un cambio climático vistas las estadísticas", señaló Ángeles Vázquez una vez presentados los datos que, ha avanzado, se utilizarán en el análisis futuro de las tendencias climáticas. "Hay que tomar determinaciones en función de los datos día a día, año a año y cada década, y trabajar siendo muy rigurosos", señaló la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Vázquez se ha referido a las medidas de gestión y ahorro del agua, con las que particulares y administraciones "están cada vez más concienciados": "Se tomaron medidas imprescindibles a nivel de administración, administración local y también cada uno en sus hogares".

La conselleira, según recoge Europa Press, se refirió a la Mesa da Seca, que se volverá a reunir este miércoles para, previsiblemente, "continuar como hasta ahora", en referencia a las declaraciones de alerta y prealerta en Galicia. Las precipitaciones que han caído no permiten todavía recuperar parámetros.