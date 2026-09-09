Ceuta centra el inicio del curso político en un pleno del Parlamento de Galicia con tono bronco

El curso político en el Parlamento de Galicia ha arrancado este miércoles con tono bronco. La crisis migratoria de Ceuta ha sido la gran protagonista de una sesión en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido su viaje a Madrid para "apoyar" a su homólogo ceutí mientras la oposición lo acusaba de "absentismo" y de ser el "palmero" de Alberto Núñez Feijóo.

La primera sesión de control al presidente de este periodo de sesiones, que antecede a un año electoral, ha registrado un marcado tono bronco. La líder del BNG, Ana Pontón, ha atacado al jefe del Ejecutivo autonómico, quien se ha reafirmado en que fue a Madrid a "apoyar" al presidente de un territorio en el que "viven gallegos" y también con vecinos de la ciudad autónoma residentes en la comunidad.

Pero a Pontón sus argumentos no le han convencido. "A usted que tanto se le llena la boca hablando del absentismo laboral, resulta que empezó faltando a su puesto de trabajo. O quizás no, claro, porque nos está demostrando sus prioridades. En vez de presidir el Consello, prefiere ir a aplaudir a Madrid a su jefe de filas", reprochó la nacionalista.

Muy crítica con el "absentismo laboral" de Rueda, Pontón le ha afeado "ir a Madrid a hacer política barata" en vez de "tomar medidas para ayudar a las familias" (su pregunta parlamentaria giraba en torno al alza del coste de la vida) y le ha espetado: "Los gallegos y gallegas no le pagan para ser un palmero de Feijóo, le pagan para solucionar sus problemas. Empiece a hacerlo".

El PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha puesto el foco en la "importante emergencia" que vive Ceuta y ha criticado la actitud de la Xunta en relación a los menores migrantes. "Llegaron niños y niñas, adolescentes, que necesitan ayuda y protección", constató Besteiro, que advirtió que "llama la atención la actitud del PP", a quien ha atribuido una "solidaridad a la carta".

"Presumían de acoger a los niños y niñas de Ucrania. Solidaridad para ellos. Desprecio, desidia, porque son moros", ha afeado el socialista, quien ha lamentado que se "juegue con la vulnerabilidad de los menores para alimentar el odio y para dividir a la sociedad". "Un niño no es una amenaza, es un niño. Venga de Ucrania o de África", ha recalcado Besteiro.

Ana Pontón tampoco ha obviado la situación de los menores migrantes y ha advertido a Rueda que, si quiere "apoyar" de verdad a los ceutís, lo que tiene que hacer es "acoger a esos niños y niñas".

Rueda se defiende

"¿Qué fui a Madrid a ver a mi jefe de filas? Yo fui a apoyar al presidente de un territorio donde viven gallegos y también tenemos gente de su territorio viviendo aquí, y que están en una situación insostenible", ha respondido Rueda, quien ha reivindicado la "solidaridad" de los gallegos, como pueblo emigrante.

"Creo que es mucho mejor ir a eso que ir a ver a Bildu. Pero cada uno tiene sus formas de pasar el tiempo", ha agregado el mandatario autonómico, quien también ha cargado contra Besteiro y la pregunta que el socialista decidió centrar en "emergencias". A su modo de ver, "se pueden hablar de muchas emergencias", pero la elección de Besteiro fue "meter el recadito que le mandan desde La Moncloa".

"Osea, que todo lo que pasó en Ceuta, el miedo a las violaciones, lo que estamos viendo al inicio del curso escolar con más de un 30% de padres y madres que no mandaron a sus hijos al colegio, todo el disparate de gestión del Gobierno se reduce a que el problema es que las comunidades somos racistas", ha afeado Rueda, según recoge Europa Press.

El mandatario autonómico ha instado a Besteiro a tener "un poco de seriedad". "Entiendo que usted es el último mohicano del sanchismo, pero si quiere hablar de emergencias, de esta también, a menos hable en serio", ha retado Rueda, antes de lamentar el seguidismo a Sánchez que atribuye al líder socialista gallego, al que ha advertido que, llegado el momento, su jefe "no tendrá reparos en cortarle la cabeza".

El presidente de la Xunta ha recalcado que los ceutís "son compatriotas", con los que ha sugerido que la oposición debería mostrar "humanidad" y "empatía", y ha vuelto a resaltar la idea de que "hay ceutís en Galicia y gallegos en Ceuta que lo están pasando muy mal", una coyuntura de la que ha culpado directamente a su homólogo estatal, Pedro Sánchez.

"Quien lo provocó con su sometimiento al chantaje tiene que solucionarlo. Y si no es capaz, lo que tiene que hacer es echarse a un lado y dejar que venga alguien que coja los asuntos del país de una vez con seriedad", ha zanjado Alfonso Rueda.

AP-9, incendios y coste de la vida

Previamente, Besteiro había acusado a Rueda de "agravar las emergencias" en Galicia y de "buscar un culpable para cada cosa". El socialista, entre otras cuestiones, ha aludido a la "falta de planificación" de la Xunta en asuntos como la sequía, incendios, vivienda y sanidad. "Mire, señor Rueda, cuando una persona está enferma, un anuncio de la Xunta no cura", ha avisado Besteiro.

En su segunda intervención sumó a la lista la AP-9. "Todos trabajando para conseguir la transferencia y ahora no les interesa", ha esgrimido el socialista, que se preguntó por el sentido de la comisión bilateral sobre la ley en vez de negociar el traspaso: "Lo que hay detrás es un calendario para no recibir nunca la autopista y sabemos la solución: recurso de inconstitucionalidad, nunca falla para ganar tiempo".

Pontón, por su parte, ha acusado a Rueda de estar "desaparecido" y "de brazos cruzados" mientras "la alimentación subió un 35% en los últimos años, la vivienda un 24% y los transportes un 23%". "No es hablar de lujo, sino de lo básico, de que la gente pueda comer, tener una vivienda o desplazarse", agregó la nacionalista.

La líder del BNG ha dejado sobre la mesa las propuestas de su partido, como recuperar la gratuidad de los libros de texto o limitar los precios de los alquileres ante la subida del coste de la vida. Pontón también ha exigido al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda más plazas de comedores escolares e invertir todo el presupuesto de acceso a la vivienda, del que "se dejó sin ejecutar el 50%".

Rueda, por su parte, ha defendido su gestión y ha cuestionado las cifras dadas por Pontón, a la que acusó de "siempre" seguir la misma estructura en sus preguntas. "Habla de datos que suelta con alegría que nadie sabe de dónde los saca. Y luego busca un titular que se olvida en el mismo día, empezando por su propio olvido", lamentó el presidente de la Xunta.

Frente a las críticas de la oposición, el mandatario autonómico ha reivindicado que aumentaron las ayudas para el inicio de curso y también los recursos para comedores, al mismo tiempo que reafirmó el compromiso de que Galicia acabará la legislatura con 4.000 viviendas públicas nuevas, con promociones que ya se están entregando".

Rueda ha instado al BNG a "ser valientes" y a rechazar la reforma de financiación que propone el, a su juicio, "agonizante" Ejecutivo de Sánchez. Y también ha respondido a Besteiro que el Gobierno acepta la comisión bilateral sobre la ley de la AP-9, además de reafirmarse en que la Xunta no está dispuesta a aceptar el traspaso si es "un negocio ruinoso" para Galicia.

Sobre la "emergencia" del fuego y su impacto en verano, el presidente ha ratificado que en Galicia ardieron "alrededor de 3.000 hectáreas" y, aunque se ha mostrado prudente porque aún queda periodo de alto riesgo, ha sugerido que "algo tendrá que ver el aumento de los efectivos de extinción y de los recursos para limpiar las franjas".