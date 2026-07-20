Se Acabó La Fiesta desembarca en Galicia con la corrupción en el punto de mira

La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF) celebró este viernes un encuentro de afiliados en el municipio de Teo, en A Coruña, en el entorno de Santiago de Compostela, en el que reunió a cerca de medio centenar de asistentes y escenificó el inicio de su implantación en Galicia.

El acto contó con la presencia del secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias; el coordinador de SALF en Galicia, David Díaz; y la enlace autonómica y portavoz del partido en Castilla y León, Lucía Echevarrieta.

Durante su intervención, David Díaz aseguró que la formación nace como una "herramienta contra la corrupción" y defendió la expansión del partido en la comunidad autónoma. En este sentido, afirmó que el objetivo es que "SALF llegue a cada rincón para acabar con el caciquismo que sigue infectando a la sociedad gallega".

Por su parte, Yeray Iglesias enmarcó el acto dentro del proceso de crecimiento territorial del partido y señaló que el desembarco de la formación en Galicia forma parte de su estrategia de consolidación en el norte de España.

Según explicó, SALF pretende responder a las demandas de una comunidad que, a su juicio, ha sufrido "la corrupción, el desmantelamiento de su tejido productivo y la merma de sus servicios públicos".

La portavoz de la formación en Castilla y León, Lucía Echevarrieta, hizo referencia a las expectativas electorales del partido y sostuvo que las encuestas reflejan un aumento de su apoyo. En ese contexto, afirmó que "hasta el CIS de Tezanos nos lanza hacia la representación parlamentaria, eliminando a Podemos del tablero político".

Con este encuentro celebrado en Teo, Se Acabó La Fiesta da el pistoletazo de salida a su organización en Galicia, dentro del proceso de expansión territorial que la formación está desarrollando en distintos puntos de España con la vista puesta en las próximas citas electorales. El partido de las ardillas logró varias actas de Eurodiputados, en una candidatura encabezada por Alvise Pérez.