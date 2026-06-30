Una gasolinera de Galicia asume las averías tras un error que llevó a servir diésel por gasolina

Una estación de servicio de Ribadeo (Lugo) ha reconocido un error en el suministro de combustible que pudo afectar a los conductores que repostaron durante la tarde del pasado sábado. La empresa ha pedido disculpas por lo ocurrido y ha asegurado que asumirá el coste de las averías que este fallo haya podido provocar en los vehículos.

La incidencia se produjo en la gasolinera Repsol El Jardín, donde, según ha explicado la propia empresa, entre las 12:49 y las 17:19 horas del sábado 27 de junio se suministró una mezcla de gasolina 95 y diésel. El establecimiento atribuye el error a un problema durante la descarga de un camión cisterna.

Tras detectar lo ocurrido, la estación interrumpió el suministro e informó a los clientes mediante un comunicado, en el que lamenta lo sucedido y garantiza que gestionará de forma individual cada uno de los casos.

Cómo reclamar

La empresa recomienda a los afectados que, si su vehículo presenta alguna avería, contacten primero con su compañía aseguradora para solicitar asistencia en carretera. Paralelamente, ha habilitado un formulario para tramitar las reclamaciones y facilitar posteriormente los datos de la póliza que cubrirá los daños. También ha puesto a disposición de los usuarios el teléfono 982 128 110 (extensión 1) para resolver dudas relacionadas con la incidencia.

Asimismo, la estación de servicio señala que los clientes que no conserven el ticket del repostaje también podrán acreditar que cargaron combustible durante ese intervalo horario. Para ello, verificará las operaciones mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad, identificando los vehículos a través de sus matrículas.

Un fin de semana con gran afluencia

El incidente coincidió con un fin de semana de elevada afluencia de visitantes en Ribadeo, donde se celebraba una concentración motera. Por ello, la empresa no descarta que entre los afectados se encuentren también numerosos motoristas que repostaron en la estación de servicio durante esas horas.