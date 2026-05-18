El gallego aislado por hantavirus en el Gómez Ulla da negativo en la segunda PCR

Buenas noticias para el gallego aislado en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid tras el caso de hantavirus detectado en un crucero. El pasajero ha dado negativo en la segunda prueba PCR realizada este lunes, al igual que otros doce españoles que permanecen en cuarentena desde hace una semana.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, trece de los catorce aislados han obtenido un resultado negativo en esta segunda prueba, lo que permitirá que comiencen a salir de sus habitaciones, acceder a zonas comunes y recibir visitas de familiares.

El protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública autoriza ahora movimientos dentro de la misma planta del hospital en la que se encuentran ingresados, aunque las visitas deberán seguir las medidas de protección y prevención establecidas.

Si las próximas pruebas continúan siendo negativas y ninguno presenta síntomas, podrán abandonar el aislamiento una vez se cumplan los 28 días desde la fecha de exposición. Eso sí, deberán continuar la cuarentena en sus domicilios y la situación será reevaluada en función de la evolución epidemiológica del hantavirus.

Entre los catorce españoles aislados permanece un único positivo confirmado: un hombre de 70 años que continúa ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Gómez Ulla. Según explicó el pasado viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático".

Mientras tanto, el resto de pasajeros españoles, entre ellos el gallego, continúan sin síntomas. También ha dado negativo la cuarta PCR realizada a la mujer que permanece bajo seguimiento en Alicante.