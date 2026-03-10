Oleaje y viento activan alerta amarilla en la costa de A Coruña y Lugo

Galicia vive este miércoles una jornada con mar agitado y rachas de viento que mantienen en alerta a las autoridades locales. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, las costas de A Coruña y Lugo están bajo aviso amarillo por oleaje, mientras que en Canarias se combinan avisos por viento y olas en varias islas. Las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas costeras y evitar actividades marítimas de riesgo.

El resto del país experimentará una tendencia a la calma, gracias a la llegada de altas presiones desde el Atlántico. No obstante, el sureste peninsular, Melilla y las islas Pitiusas seguirán con cielos nubosos y posibilidad de lluvias localmente intensas, sobre todo en áreas del sur de la Comunidad Valenciana.

Se prevén chubascos que irán cediendo a lo largo del día, dejando claros progresivos en buena parte del territorio.

En el norte, los cielos se cubrirán de oeste a este, con lluvias débiles que afectarán a Galicia, la cornisa cantábrica y los Pirineos, mientras que el cuadrante suroeste mantendrá cielos despejados o poco nubosos. Se esperan bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores de Galicia, Cantábrico, Baleares y el tercio oriental de la península.

La nieve permanecerá en cotas altas, alrededor de 1.500 metros, subiendo por encima de 2.000 en el sureste peninsular y alcanzando entre 1.800 y 2.000 metros en el extremo norte. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña y de manera puntual en la meseta norte.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la Península, con aumentos más notables en la meseta sur y el interior de Andalucía. Por su parte, las mínimas ascenderán en Galicia y la meseta sur, mientras que descenderán en el norte, el entorno de la Ibérica, el valle del Ebro y Andalucía.