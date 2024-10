Rueda pone como línea roja para el decreto del plurilingüismo la "imposición" de una lengua

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la "única" línea roja a la hora de abordar la modificación del decreto de plurilingüismo es la "imposición" de una lengua sobre otra. Las declaraciones llegan una semana después de conocer que el español es por primera vez el idioma más hablado en Galicia.

Este jueves los grupos parlamentarios para abordar la situación del gallego, que por primera vez no es el idioma más hablado de Galicia, según publicó la semana pasada el Instituto Galego de Estadística. La Xunta dice estar dispuesta a modificar el documento y sostiene que "no hay líneas rojas". No obstante, tras el Consello de la Xunta, el presidente Rueda ha estipulado una que ninguna lengua "se convierta en imposición".

El presidente ha rechazado el "monolingüismo", "ni en gallego, ni en castellano". Ha mantenido que la Xunta es proactiva para hablar con los grupos y escuchar protestas, pero ha remarcado que no cederá ante ninguna que promueva el monolingüismo.

Rueda ha señalado que es necesario "promover la lengua entre la gente joven". Y es que el estudio del IGE señala que un tercio de los niños de 5 a 14 años de Galicia saben "poco o nada" de gallego es promover la lengua entre la gente joven.

Minutos antes de la comparecencia de Rueda tras el Consello, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha valorado como "un mal punto de partida" que la Xunta "poña como liña vermella a non derogación do decreto da vergoña"."É un mal punto que non quera recoñecer o que ese decreto lle ten feito ao idioma, ao dereito dos nenos a coñecelo, a que non se perda no proceso de escolarización", ha añadido Pontón.