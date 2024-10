Rueda reprende a Puente por los retrasos ferroviarios: "Menos tuits y más ponerse a trabajar"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no da ningún valor a la promesa que hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, ayer en Lugo cuando aseguró que "pronto los lucenses podrán ir en un tren de alta velocidad por toda España". Rueda también ha recordado los retrasos constantes en la alta velocidad gallega y ha pedido a Puente "menos tuits y falta de humildad" y "más ponerse a trabajar".

Twitter Alfonso Rueda Rueda, un viajero más afectado por los retrasos de la alta velocidad entre Galicia y Madrid

El presidente del Gobierno gallego ha afeado la actitud que tuvo el responsable de Transportes del Gobierno Central ayer en Lugo. Rueda acusó al ministro de "lanzar promesas alegremente" durante su participación en el Día do Veciño, donde garantizó que trabaja "mucho y muy duro" porque Lugo consiga "el transporte y las comunicaciones que se merece".

Tras el Consello de la Xunta de este lunes y ante las preguntas de la prensa, Rueda aseguró no dar crédito ante las declaraciones de Puente. "Ya me gustaría, pero teniendo en cuenta las condiciones ferroviarias de Galicia no me parece de crédito venir a anunciar eso", dijo antes de pedir "un poco de seriedad" al ministro.

El presidente de Galicia defendió que los ciudadanos de Lugo tienen derecho a un servicio ferroviario de calidad, por ello no vio de recibo que se hiciesen "promesas sin consignación". Apuntó también a que los Galicia es una de las comunidades que mejor "responde" a los servicios ferroviarios, por lo que es justo que "se nos trate con seriedad".

Los retrasos, la falta de asientos y los precios elevados marcan el día a día de los usuarios de la alta velocidad de Galicia. El propio Rueda lo comprobó la semana pasada cuando un tren en el que viajaba sufrió un retraso de más de dos horas que frustró su viaje a Madrid.

El líder de la política en Galicia criticó que el ministro de Transportes actúe como si la alta velocidad funcionase como un reloj suizo del que estar agradecidos. "No estamos ni agradecidos ni contentos porque las cosas no van bien", expuso Rueda.

"Tuvimos mucha paciencia al principio a pesar de que había muchos fallos que llamaban la atención. La Xunta estuvo callada porque entendíamos que esas cosas pueden pasar, pero ya no. Ahora la excepción es que funcionen con normalidad", defendió ante la prensa.

"Pido un poco de mesura y humildad para reconocer los fallos y esfuerzo para corregirlos", dijo. Acto seguido aconsejó con sorna a Puente "menos tuits y falta de humildad" y "más ponerse a trabajar".