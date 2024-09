Rueda lamenta que la reunión con Sánchez se zanjó con "muy pocas concreciones"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que la reunión con Pedro Sánchez haya terminado con "buenas palabras, pero muy pocas concreciones". El líder autonómico abordó la reforma del modelo de financiación autonómica, exigió la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y reclamó mejoras en las infraestructuras gallegas, entre otras cuestiones.

La primera valoración de Rueda al encuentro con Pedro Sánchez fue que se trató de una "reunión extensa" marcada por la falta de concreciones. "Muchas propuestas por mi parte. Muy pocos compromisos por parte del presidente del Gobierno", resumió.

La primera reunión de Rueda y Sánchez fue en 2022 y el presidente de la Xunta se acordó de ella. "Algunas de las cosas que se me dijeron hoy se me dijeron hace dos años y no se cumplieron", apuntó antes de después de recalcar que "serían buenas más concreciones".

En clave gallega, el presidente de la Xunta trasladó a Sánchez la necesidad de movilizar fondos europeos y acelerar las tramitaciones ambientales para los proyectos industriales de Galicia como Altri. Asimismo, también discutieron sobre la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias y la transferencia y gratuidad de la AP-9.

Financiación autonómica y Confederación de Presidentes

La reunión arrancó atajando el modelo de financiación para las autonomías. Alfonso Rueda rechazó de pleno la negociación bilateral y remarcó la necesidad de apostar por la negociación multilateral en la Conferencia de Presidentes. No obstante, Pedro Sánchez aclaró que esta solo versaría sobre vivienda. Nada más.

Rueda defendió que "los pactos de financiación singulares perjudican a todas las autonomías" y aseguró que en ningún momento hubo "amagos de una negociación bilateral sobre Galicia" en la reunión con Sánchez. Eso sí, el presidente de la Xunta sostuvo que su posición sobre la financiación no responde a la estrategia del Partido Popular. "Yo no he venido a hablar en nombre de nadie que no sea mi tierra", indicó a la prensa.

Infraestructuras: alta velocidad y AP-9

La alta velocidad y la AP-9 fueron una pieza central en la reunión. En materia de infraestructuras, Rueda reclamó la transferencia y gratuidad de la AP-9 y también la implantación de la alta velocidad entre Vigo y Tui para garantizar el AVE Galicia-Portugal.

La transferencia de la AP-9 está en el punto de mira del Congreso de los Diputados gracias al acuerdo unánime del Parlamento Gallego. El tema fue abordado en la reunión, aunque Pedro Sánchez respondió con silencios a las demandas de Rueda sobre la transferencia y gratuidad. "Me escuchó y no me dijo nada más. Espero que su falta de respuesta no tumbe esta petición aprobada en el Congreso", comentó al respecto el presidente de Galicia.

También en materia de infraestructuras, Rueda trasladó a Sánchez que Lugo y Ferrol cuentan con "unas infraestructuras del s. XIX". Asimismo, defendió la necesidad de avanzar en la construcción de la alta velocidad entre Vigo y Tui para, en la frontera de 2032, poder conectar Galicia y Portugal en AVE. El Gobierno luso ya se ha comprometido a hacerlo.

Rueda explicó que solo harían falta 60 kilómetros de vía, aunque para ello es necesario una "inversión cuantiosa" de dinero. Por ello, el presidente de la Xunta expuso la necesidad de comprometer partidas en los Presupuestos Generales del Estado. Mientras tanto, Sánchez "tomó nota".

Siguiendo con la alta velocidad, Rueda explicó a Sánchez que "el 80%" de los trenes que llegan a Galicia lo hacen con algún retraso o problema.

Fondos europeos e industria

La primera discrepancia entre Sánchez y Rueda fue en lo relativo a los fondos europeos. El presidente de la Xunta defendió que Galicia tiene multitud de proyectos de calado, pero falta financiación europea. Por su parte, Sánchez defendió que la gestión es "aceptable".

Entre los proyectos de calado citados por Rueda está la fábrica de celulosa que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). El presidente autonómico pidió "el mismo tratamiento que en otros territorios" en lo tocante a tramitación ambiental y ayudas europeas. Sánchez le indicó que estudiaría la cuestión.

Continuando con la planificación eléctrica, pidió más compromiso al Gobierno central para atraer proyectos a Galicia e implantar conexiones de alta tensión que garanticen el suministro eléctrico a las empresas. De nuevo, Sánchez se comprometió a analizar las demandas de Rueda.

