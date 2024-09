Las denuncias de la Escuela de Música de A Coruña: sin presupuesto ni autonomía

Sin presupuesto propio ni autonomía en su funcionamiento. El personal de la Escuela Municipal de Música (EMM) de A Coruña denuncia que estos son los principales problemas que sufre su servicio, ante lo que su plantilla va a iniciar movilizaciones a partir de la semana que viene "en defensa do futuro do centro". Con ello, reclamarán al Concello que lo gestione directamente y no lo haga el Consorcio para la Promoción de la Música.

El próximo miércoles 25 está convocada la primera concentración a las 20.30 horas delante de la escuela en el número 67 de la calle Torre. Las siguientes se realizarán el jueves 3 de octubre a las 11:30 delante del Consorcio para la Promoción de la Música (calle Riazor, 8); el miércoles 9 a la misma hora delante del centro y el miércoles 16 también a las 11:30 frente al ayuntamiento en la plaza de María Pita.

Las movilizaciones fueron anunciadas esta mañana por Matilde Teijeiro,docente y delegada del personal, y Henrique García, representante del sindicato CIG-Ensino, junto a la directora de la EMM, Elena Umbría.

La plantilla denuncia que para cualquier arreglo, gestión o adquisición depende del Consorcio de la Música. La EMM pertenece al Concello pero se gestiona a través del Consorcio mediante un contrato-convenio que "neste momento está coa prórroga rematada", ha explicado esta mañana el representante de la CIG.

Denuncia que la representación legal de la plantilla y la CIG hicieron gestiones el año pasado para que el presupuesto del Concello destinase 250.000 euros para cubrir las necesidades del centro en 2024: "No pacto político BNG-PSOE recóllese dita cantidade, pero logo ao executarse polo Goberno local ditos orzamentos, non chega á escola, sendo desviada para outros fins no Consorcio".

El órgano gestor tiene adscrita también la administración de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), la Orquesta Joven y otras formaciones orquestales "as que destina a maior parte do orzamento", señala la CIG. "Agora, co curso recén iniciado, non hai cartos no centro para material, mantemento, nin reparacións", denuncia el sindicato y el personal.

Entre las deficiencias enumeran atasco en los aseos, el cambio de iluminación sin acabar, falta de climatización e insonorización en las aulas, tuberías picadas, falta de mantenimiento en el tejado y escasez de personal de administración.

Otros problemas derivados de la situación económica que señalan los trabajadores son: falta de oferta de otros instrumentos por no permitir la contratación de nuevo profesorado y estragos en los instrumentos musiclaes y en equipos informáticos causados este verano por un curtocircuito en el colegio Curros Enríquez, con el que la escuela comparte el cuadro eléctrico.

Convenio colectivo

El personal de la Escuela de Música, que este año ha cumplido 25 años de actividad, critica también incumplimientos del convenio colectivo firmado este mismo año en lo referente al pago de los atrasos por el cambio de categoría del profesorado, el pago del complemento social y la reformulación en positivo de los trienios. "Estes dereitos económicos teñen carácter retroactivo a xaneiro de 2021 e o propio Consorcio calcula que deben ser uns 40.000 euros", señala la CIG.

Estas cuestiones han sido trasladadas por el personal y el sindicato al Consorcio, al Concello y al Pleno municipal a través del escaño ciudadano. Los denunciantes reiteran que las "boas predisposicións e os compromisos de solución" no se han traducido en hechos.

Prórroga en la gestión

El concierto por el que el Consorcio para la Promoción de la Música gestiona desde 1998 la EMM fue prorrogado el verano pasado por un año, pero el periodo finalizó en julio. El Gobierno local, por medio del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, manifestó en 2023 que estudiaba una fórmula nueva de administración. Consultado por Quincemil, el Concello no responde qué planes tiene para la escuela.