Gran acto de inicio del curso político del PP nacional en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

Este sábado 31 de agosto ha tenido lugar el acto de inicio del curso político del Partido Popular (PP) en la 'carballeira' de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). A esta cita no han faltado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; los presidentes de Castilla y León y Valencia, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Mazón; además del expresidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, y una parte importante de la dirección del PP de España.

Este inicio de curso político es afrontado por los populares' gallegos con especial ilusión porque celebran la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda, un objetivo que se habían marcado en la reunión del pasado año, cuando el curso político del PP se inició en el castillo de Soutomaior.

Inicio curso político PP. PP de Galicia.

Por su parte, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que el PP va a "reinvidicar cosas importantes para Galicia", y ha aludido al "chantaje" que algunos territorios ejercen sobre el Gobierno, con un Pedro Sánchez que "está cediendo", en alusión a Cataluña, y perjudicando los intereses gallegos.

Igualmente, ha añadido, el PP gallego seguirá apoyando las políticas que promueve Núñez Feijóo, convencido de que "pronto será el presidente de España". En esta línea, el expresidente de la Xunta durante cuatro legislaturas, acusó al gobierno de "generar "una crisis sin precedentes de inmigración irregular en España".

Ha asegurado que, en este nuevo curso político que ahora arranca, el PP "gestionará todos los problemas", incluida la cuestión migratoria, que ha calificado como "problema difícil".

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, también ha cargado este sábado contra el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, al que ha calificado como "peor presidente de la historia" y "gran mentiroso por sistema", y ha advertido que él se "rebelará" contra las "discriminaciones" entre comunidades autónomas.

Inicio curso político. PP de Galicia

Feijóo: "Vamos a acabar con la concepción bananera que tiene Sánchez del Gobierno"

Durante su intervención en este inicio del curso político popular, Feijóo prometió que "vamos a acabar con la concepción bananera que tiene Sánchez del Gobierno, de las instituciones y de la ley. España no es un país bananero, no tiene una democracia bananera", expuso.

Feijóo, además, ha arremetido contra Sánchez al señalar que "es más fácil entrar en la Moncloa si patrocinas una cátedra", en alusión a la investigación judicial en curso que pesa sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Asimismo, presentó en su discurso una enmienda a la totalidad de la labor del Gobierno al asegurar que se encuentra en "total decadencia, paralizado, sin apoyos, que lleva escándalo tras escándalo, que mira para otro lado ante los problemas de las familias y ante la degradación permanente de los servicios públicos".

"Estamos con un Gobierno central humillado por sus socios, que arrincona a quien no le ha votado y se ríe también de los que le han votado. Intenta censurar al discrepante, divide a los ciudadanos españoles entre ciudadanos de primera y de segunda y, por si fuera poco, además es tibio ante la defensa de la democracia en el mundo", sentenció.

Feijóo se presentó a su vez como alternativa "al servicio de todos los españoles" y ha asegurado que desde su formación van a estar preparados para que "España remonte la decadencia en la que vive en el último lustro" y que volverán a ganar las elecciones "con la ventaja suficiente para gobernar". Además hizo alusión a los jóvenes, para que puedan reconstruir su plan de vida y "comerse el mundo".

Al final de su discurso, el presidente popular aseguró que "el Gobierno debería dimitir y convocar elecciones pero que no lo harán porque hay que tener un mínimo de integridad y de dignidad".

Rueda: "E n La Moncloa "ni hay iniciativas, ni inversiones, ni una sola postura responsable"

Inicio curso político. PP de Galicia

Ante más de 2.000 simpatizantes y cargos populares, autonómicos y estatales, Rueda se ha referido a las "discriminaciones" para criticar, de un lado, la financiación singular pactada para Cataluña; mientras que, por otro, ha vuelto a pedir a Sánchez que le reciba tras su reelección como presidente de la Xunta tras las elecciones autonómicas de febrero, tal y como "inmediatamente" le solicitó porque "hay muchas cosas que plantear".

"Seguimos esperando porque, por supuesto, ya fue recibido el lehendakari (Imanol Pradales). Nada que decir, pero nosotros también queremos. Y ya fue recibido el nuevo president de la Generalitat (Salvador Illa) unas cuantas veces", ha esgrimido Rueda.

Esto es muestra, ha añadido, de que en La Moncloa "ni hay iniciativas, ni inversiones, ni una sola postura responsable" con la Comunidad gallega, porque para el Gobierno central "lo primero es Pedro Sánchez, lo segundo es Pedro Sánchez, lo tercero es Pedro Sánchez y lo último es Galicia".

En lo que respecta a la financiación autonómica, el presidente gallego ha advertido que "la solidaridad y la igualdad" entre territorios es "sagrada". En este sentido, ha acusado al Gobierno central de hablar "separadamente" con las comunidades autónomas y de querer que se peleen "por los restos del banquete que dejen los independentistas".

Así, ha avisado de que "Galicia no va a renunciar a nada de lo que le corresponde". "Seremos los primeros en garantizar que no se tome ninguna decisión que perjudiquen al conjunto. Yo me rebelo, Galicia se rebela", ha añadido.

También ha arremetido el titular de la Xunta contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su oposición al proyecto industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo). Le ha pedido que deje "trabajar" a los gallegos: "Esto no va sobre empresas concretas, va sobre actitudes, sobre crear empleo y riqueza o imponer la ideología".

Por último, Rueda destacó que las autonómicas del 18 de febrero fueron el "examen" del PPdeG, pero ahora "toca hacer todo lo posible" para que España, cuando toque pero "cuanto antes", "tenga un presidente como se merece" de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Mazón reivindica que el PP es el partido "más antiprivilegio" frente al "abuso

El president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha reivindicado que el PP es el partido "de la igualdad" y el de "más antiprivilegio", al tiempo que ha defendido que existe "otra manera de construir España" frente al "privilegio, el chantaje, el cupo, el concierto catalán y el cambiar de opinión todos los días" que es, a su juicio, la forma de gobernar del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Frente a ello, en declaraciones a los medios en la apertura del curso político del PP, celebrado este último día de agosto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), ha reivindicado la "seriedad" que representa el Partido Popular y que, a su vez, deja "bastante claro y en evidencia" que "no se puede construir la España que necesitamos desde la desigualdad, el privilegio, el chantaje, el cupo y el concierto".

Mañueco reclama un Gobierno "para todos los españoles"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado un Gobierno "para todos los españoles" frente a la "ineficacia" del que dirige Pedro Sánchez, porque concede "privilegios en favor de los independentistas y a costa de toda España".

Así se ha pronunciado el mandatario castellanoleonés en declaraciones a la prensa este sábado en Cerdedo-Cotobade, ayuntamiento de la provincia de Pontevedra que, como es habitual todos los años, acoge el inicio de curso político del PP nacional.

Fernández Mañueco ha lamentado que el nuevo curso empiece "como terminó" el anterior: "Con las mentiras, la incompetencia, la ineficacia del Gobierno de Sánchez".