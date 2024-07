Rueda amenaza con llevar a los tribunales el pacto de PSC y ERC mientras PSdG y BNG lo defienden

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda no descarta acudir a los tribunales en caso de que prospere el preacuerdo del Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana de Catalunya. El pacto a debate supone la salida de Cataluña del régimen común de financiación autonómica a cambio de investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Ante esto, Rueda ha advertido que "si se rompen todas las igualdades" no dudará en presentar "recurso a los tribunales".

Preguntado por los medios de comunicación, el presidente autonómico aseguró que preferiría encontrar "una solución política" al conflicto, pero que, llegado el momento, llevaría la cuestión ante la justicia porque "es un torpedo en la línea de flotación del equilibrio económico en España".

Rueda ha subrayado que sus apreciaciones son compartidas por otros 'barones' socialistas. Ejemplo de ello es Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, con el que la dirección del PSOE actual no guarda buena relación.

El también líder del PPdG entiende que el preacuerdo es una "magnífica noticia" para Sánchez, pero no para el resto de España. "Esto va en detrimento del conjunto de las comunidades y, por tanto, también de Galicia", ha reiterado ante los periodistas.

Con todo, Rueda, antes de amenazar con acudir a los Tribunales, ha instado a Sánchez a sentarse con los presidentes autonómicos. De hecho, la Xunta de Galicia anunció este lunes acciones legales por la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos.

"Pero qué triste estar continuamente acudiendo a los tribunales para que el presidente del Gobierno cumpla lo que está en la Constitución y las leyes que dicen que no puede hacer lo que está haciendo. Me gustaría no tener que llegar ahí, que esto tuviera una solución política, que el presidente del Gobierno entrase en razón y que se diese cuenta de que para continuar en el poder no puede estar reventando todos los marcos jurídicos, las bases del Estado de Derecho y rompiendo todas las igualdades", ha esgrimido, según recoge Europa Press.

PSdeG y BNG respaldan el preacuerdo

El Partido Socialista de Galicia ha apoyado la "financiación singular" para Cataluña y ha pedido también su implantación en Galicia. Ha sido el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el que ha dado la cara. Es uno de los pocos pesos autonómicos socialistas que ha mostrado su apoyo total a Sánchez.

"Galicia está reclamando durante muchos años una financiación singular con base en criterios como en envejecimiento de la población y la dispersión, es decir, todo lo que implica un mayor coste para presentar un servicio", ha dicho. "El avance que se produzca en la financiación autonómica en las comunidades autónomas también se le aplica a Galicia", ha completado.

Rueda, por su parte, se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Besteiro. "Pero si es un disparate, no salimos ganando nada en absoluto", ha advertido.

Por el contrario, Rueda no se sorprendió con el apoyo del BNG a la medida. Ha dicho que los nacionalistas gallegos son los socios de Sánchez y que "todo lo que vayan a hacer, parece que aunque perjudique a Galicia, les parece bien".

Ayer por la tarde, el BNG reclamó públicamente un concierto económico para Galicia porque en el acuerdo de investidura de ambas formaciones se estipulaba que "Galicia tendrá el mismo trato que Euskadi y Cataluña en cualquier avance que haya".

La formación exige al Ejecutivo dotar a Galicia de la capacidad de recaudar la totalidad de los impuestos y negociar de forma bilateral con el Estado la parte a entregar para los servicios comunes.