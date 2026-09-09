Tranvías suma dos nuevos autobuses a su flota para reforzar el servicio en A Coruña

Los dos autobuses articulados que se incorporarán mañana a la flota de Tranvías Cedida

La flota de autobuses urbanos de A Coruña crecerá desde este jueves con la incorporación de dos nuevos vehículos articulados. Tranvías refuerza así el servicio coincidiendo con el inicio del curso escolar y universitario y la recuperación de la actividad habitual después de los meses de verano.

Las dos nuevas unidades comenzarán a circular en las líneas 6 y 12, dos recorridos en los que su mayor capacidad permitirá absorber el incremento de viajeros que suele producirse durante esta época del año. Con su llegada, la compañía pasa a disponer de 101 autobuses.

Septiembre marca tradicionalmente uno de los momentos de mayor actividad para el transporte urbano. Según señala Tranvías, septiembre, octubre y noviembre son los meses en los que se registra una mayor utilización del autobús en A Coruña, coincidiendo con la vuelta a los centros educativos, las universidades y los puestos de trabajo.

Hasta 160 pasajeros por autobús

Los vehículos incorporados son dos MAN Lion’s City diésel articulados, con 18,1 metros de longitud y capacidad para transportar entre 130 y 160 pasajeros.

Ambos disponen de piso bajo y elementos destinados a facilitar tanto el acceso como los desplazamientos por el interior. Sus motores cumplen con la normativa europea Euro 6 sobre emisiones para vehículos de combustión.

Su tamaño permitirá incrementar el número de viajeros que pueden desplazarse en un mismo servicio, especialmente en las franjas horarias de mayor afluencia, como las entradas y salidas de los centros educativos y de los principales puntos de actividad de la ciudad.

Las nuevas unidades estrenan también la imagen corporativa presentada por Tranvías el pasado mes de junio, que la empresa está incorporando progresivamente al resto de sus vehículos.

Más de 28,5 millones de viajes en 2025

La ampliación llega después de que el autobús urbano cerrase 2025 con más de 28,5 millones de viajes. Tranvías señala que la utilización del servicio mantiene una evolución al alza y se sitúa por encima de la media nacional.

La compañía también hace referencia a su última encuesta de satisfacción, elaborada por Sondaxe en mayo. En ella, los usuarios otorgaron al servicio una puntuación media de 7,8 sobre 10, cuatro décimas más que el año anterior, mientras que el porcentaje de viajeros satisfechos alcanzó el 93%.

La incorporación de los dos autobuses se produce, además, mientras la concesión del servicio de transporte urbano permanece en situación de prórroga.

El director de Tranvías, Ignacio Prada, explica que el refuerzo coincide con "uno de los momentos del año en los que se registra una mayor demanda de transporte urbano". "La vuelta al trabajo, el inicio del curso escolar y universitario y la recuperación de la actividad habitual de la ciudad después del verano hacen que septiembre, octubre y noviembre sean meses especialmente intensos para el autobús urbano", señala.

Prada añade que el objetivo de la compañía es continuar adaptando tanto la flota como el servicio a las necesidades de los usuarios y al crecimiento que está experimentando el transporte público en A Coruña.