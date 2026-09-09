De la Casa Cornide al futuro de Visma y Los Cantones: A Coruña arranca el curso político con el primer pleno tras el verano

El Ayuntamiento de A Coruña encara desde este jueves el último curso político antes de las elecciones municipales de 2027. El pleno del 10 de septiembre servirá como primera fotografía de un mandato que entra ya en su recta final y que afronta una nueva etapa con las relaciones entre los grupos municipales más tensas que nunca.

El reparto de fuerzas deja al PSOE de Inés Rey como fuerza que ejerce el gobierno en minoría, con 11 concejales, aunque actualmente son técnicamente 10 los que ejercen debido a la baja de larga duración de una edil. El PP de Miguel Lorenzo cuenta con 12 representantes, mientras que el BNG de Avia Veira suma cuatro concejales.

La gran novedad con la que comienza este curso es precisamente el fin del entendimiento que permitió al Gobierno de Inés Rey sacar adelante buena parte de su mandato. El BNG anunció que dejaba de apoyar la gobernabilidad del Ejecutivo socialista, poniendo punto final a una relación que ya llevaba meses deteriorándose y que ahora deja al PSOE ante un escenario político más complicado para afrontar la recta final del mandato.

El primer pleno tras el verano, donde ya ejercerá Jesús Celemín tras tomar posesión este verano del acta que dejó vacante Noemí Díaz, será ya una muestra de esa nueva situación. BNG y PP llegan con una batería de iniciativas destinadas a fiscalizar la gestión municipal, mientras el Gobierno local pondrá sobre la mesa algunos de sus principales proyectos y asuntos pendientes, aunque sabe que sin entendimiento a su izquierda o a su derecha, quedarán sin aprobar.

El BNG rompe con el PSOE y endurece su oposición

El cambio de posición de los nacionalistas se hará notar desde el primer pleno. El BNG aprovechará la sesión para llevar asuntos muy diversos, desde la atención a las personas que sufren soledad no deseada hasta la situación del Archivo Histórico municipal, pasando por las escuelas infantiles, el PEPRI o los conciertos celebrados en Santa Margarita.

La portavoz nacionalista y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, ya ha marcado el tono con el que afrontará este último tramo del mandato. Veira asegura que existe en la ciudad "un intenso deseo de cambio" y considera que A Coruña necesita una alternativa al actual Gobierno.

La dirigente nacionalista sostiene que el Ejecutivo de Inés Rey está "agotado y sin ideas" y acusa a la alcaldesa de no haber sido capaz de mantener un equipo cohesionado. También rechaza que el PP pueda representar ese cambio y reivindica al BNG como "la única garantía" de una transformación de la ciudad.

El enfrentamiento con el PSOE queda especialmente patente en sus críticas a Inés Rey. "Inés Rey pídenos que reflexionemos, pero quien tiene que reflexionar es ella", sostiene Veira, que acusa a la alcaldesa de incumplir acuerdos con el BNG y de no escuchar a los vecinos.

Con las elecciones de 2027 ya en el horizonte, el BNG afronta así un nuevo escenario: pasar de ser un apoyo necesario para la gobernabilidad a ejercer una oposición mucho más dura, con Veira además ya posicionada como candidata nacionalista a la Alcaldía.

Santa Margarita, soledad y escuelas infantiles: el pleno que prepara el BNG

Entre las primeras cuestiones que pondrán sobre la mesa los nacionalistas estará la soledad no deseada. El concejal David Soto preguntará al Gobierno local cuántas personas afectadas han sido identificadas hasta ahora y qué medidas se están adoptando para combatir esta situación, especialmente entre las personas mayores, quienes tienen diversidad funcional y los hogares monoparentales. También reclamará información sobre las medidas específicas destinadas a las personas que viven en las parroquias rurales del término municipal.

Otro de los asuntos será el ruido generado por los conciertos en el anfiteatro de Santa Margarita. La concejala Mercedes Queixas llevará al pleno las quejas de vecinos de la zona por el volumen alcanzado durante algunas actuaciones, especialmente las celebradas los días 14 y 15 de agosto dentro del Festival Electrónica Coruñés.

El BNG quiere saber si se comprobó el cumplimiento de la normativa de ruidos y qué actuaciones llevó a cabo la Policía Local. Además, pedirá al Gobierno municipal que valore otros emplazamientos para los conciertos y que garantice el descanso de los residentes.

El partido nacionalista también volverá a cargar contra la gestión de las escuelas infantiles municipales. David Soto preguntará por qué el Ayuntamiento ha primado, a su juicio, el criterio económico en la nueva licitación frente a otros aspectos como el proyecto educativo, el conocimiento de los barrios o el compromiso con la enseñanza. "Los niños y niñas de A Coruña tienen que tener una enseñanza de calidad, no una enseñanza barata", sostiene Soto.

El PEPRI y el Archivo Histórico, otros frentes abiertos

La remodelación de la Comisión PEPRI será otro de los asuntos que llegará al pleno. Avia Veira reclamará explicaciones a Inés Rey por el relevo de varios técnicos con experiencia y del propio concejal de Urbanismo. La pregunta que formulará la portavoz nacionalista será directa: "¿Puede explicar la alcaldesa qué es lo que hizo mal la anterior comisión asesora del PEPRI?" Veira considera que el cambio no ha sido suficientemente explicado y apunta incluso a posibles intereses detrás de la remodelación.

El BNG llevará también al pleno la situación del Archivo Histórico municipal de Durán Loriga. Francisco Jorquera denuncia que una moción aprobada en 2024 para mejorar las instalaciones y aumentar el personal continúa sin cumplirse.

Los nacionalistas alertan del reducido espacio disponible, de unas condiciones de temperatura y humedad que no consideran adecuadas y de las filtraciones de agua registradas recientemente. El partido reclama un plan para trasladar el archivo a unas nuevas dependencias y, mientras tanto, medidas para solucionar sus problemas actuales.

El PP se prepara para atacar al Gobierno por Alvedro, los Cantones y Monte Alto

El PP afrontará este inicio de curso desde la oposición y con varios de los asuntos que han protagonizado sus críticas a Inés Rey durante el mandato. Uno de los principales será Alvedro. Los populares llevarán una nueva moción para reclamar que la alcaldesa exija al Gobierno central mejoras que permitan reducir los desvíos de vuelos cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

El PP sostiene que el aeropuerto coruñés es el único de su entorno, comparándolo con Santiago, Vigo y Asturias, que no dispone de un sistema ILS-3 y recuerda que ya ha presentado seis mociones durante el mandato reclamando mejoras en la infraestructura y en la operatividad del aeropuerto.

Los populares consideran especialmente preocupante la situación después de los desvíos registrados durante varios días consecutivos y reprochan a Inés Rey que los acuerdos aprobados por unanimidad en anteriores plenos no se hayan traducido, a su juicio, en avances suficientes.

Los Cantones, la obra para que Miguel Lorenzo necesitará "maquinaria para demoler el mamotreto"

Miguel Lorenzo preguntará también por las obras de Los Cantones, uno de los proyectos más polémicos para el PP en este mandato. El portavoz popular quiere que la alcaldesa valore las numerosas críticas ciudadanas a la reforma y cuestiona elementos como el nuevo espacio de cemento, las estructuras vinculadas al ascensor, la parada de autobús o la eliminación de árboles. "¿Cómo puede consentir esa cementada en pleno corazón de la ciudad?", plantea el PP. El primer edil popular ha llegado a afirmar que usará maquinaria para demoler una obra que lleva criticando duramente durante las últimas semanas.

Los populares llevarán además al pleno las quejas relacionadas con el mercado de Monte Alto, inaugurado hace apenas ocho meses después de una obra con un coste superior a los diez millones de euros.

El grupo municipal denuncia problemas de inundaciones, deficiencias en los puestos, falta de barandillas y cuestiones relacionadas con el proyecto inicial y el mantenimiento del recinto. Lorenzo cuestiona también que una infraestructura de ese coste pueda presentar problemas de este tipo tan poco tiempo después de su inauguración.

El PSOE pone el foco en la Casa Cornide

Frente a las críticas de PP y BNG, el Gobierno de Inés Rey llegará al pleno con uno de sus grandes asuntos políticos del mandato: la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público.

El Ejecutivo local llevará a la sesión la anulación de los acuerdos municipales de 1962 que permitieron la venta del inmueble mediante una subasta que posteriormente terminó con la propiedad en manos de la familia Franco.

El Ayuntamiento rechazará las alegaciones presentadas por la familia y aprobará los informes elaborados por el profesor de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich. El expediente será posteriormente remitido al Consello Consultivo para su validación.

Inés Rey ha defendido que la Casa Cornide fue "un bien público usurpado por la dictadura mediante una subasta ficticia" y que debe regresar al patrimonio público.

Es, además, uno de los asuntos que el Gobierno socialista utiliza como ejemplo de sus políticas patrimoniales. El inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural en 2023 a iniciativa municipal y desde entonces está obligado a abrir sus puertas al público determinados días al año.

Ahora el Ayuntamiento pretende dar un nuevo paso: no solo garantizar el acceso ciudadano, sino intentar recuperar la propiedad.

Visma, otra de las grandes piezas que quedan sobre la mesa

Más allá del debate del próximo pleno, el nuevo curso político tendrá también sobre la mesa el desarrollo urbanístico de Visma, una de las grandes bolsas de suelo pendientes de transformación en A Coruña.

El Ayuntamiento trabaja en los correspondientes estudios de detalle y en la ordenación de las parcelas, pasos necesarios para poder avanzar hacia la futura edificación en este ámbito. No es la primera vez que se impulsa este tipo de documentación sobre Visma, por lo que el desarrollo del área seguirá siendo uno de los asuntos urbanísticos relevantes de los próximos meses.

Y es precisamente en este tipo de proyectos donde el último año del mandato puede adquirir mayor importancia: el Gobierno municipal necesita avanzar en actuaciones que puedan quedar encaminadas antes de las elecciones de 2027, mientras oposición y nacionalistas intentarán marcar cuáles consideran los principales problemas de la ciudad.

Un año para medir fuerzas antes de las urnas

Con este escenario, el pleno del próximo jueves supone mucho más que la vuelta de la actividad municipal después del verano. Es el punto de partida del último curso político antes de que los coruñeses vuelvan a las urnas para elegir a su alcalde o alcaldesa.

Inés Rey afronta el tramo final de su segundo mandato con un Gobierno socialista que tendrá que negociar cada vez más sus iniciativas y con un BNG que ya no está dispuesto a ejercer el mismo papel de apoyo que hasta ahora.

El PP, que cuenta con 12 concejales y encabeza numéricamente la oposición, llega a este periodo con Miguel Lorenzo como alternativa ya conocida y con una estrategia centrada en cuestionar la gestión del Gobierno municipal en asuntos como las obras, los servicios públicos, la movilidad y Alvedro.

El BNG, con cuatro ediles, afronta por primera vez abiertamente el tramo final del mandato como alternativa de gobierno, con Avia Veira ya proclamada candidata y con un discurso que sitúa el "cambio" en el centro de su estrategia.