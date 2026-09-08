La Xunta propone una nueva parada en Ronda de Outeiro, en A Coruña, ante la apertura de la Intermodal

Imagen exterior del acceso a la nueva estación de bus de la Intermodal de A Coruña. Quincemil.

La Xunta de Galicia ultima los detalles para la próxima puesta en marcha de la estación intermodal de A Coruña tras finalizar las obras de la nueva estación de autobuses. Como parte de los trabajos previos, el Gobierno gallego ha remitido al Ayuntamiento de A Coruña una propuesta formal para crear una nueva parada en la Ronda de Outeiro, a la altura del número 95.

El objetivo es facilitar el acceso al transporte público a los vecinos de las zonas próximas a la actual estación de autobuses y, especialmente, evitar que la apertura de la Intermodal implique un aumento de los desplazamientos necesarios para utilizar las líneas interurbanas.

La parada propuesta estaría en sentido salida de A Coruña hacia A Gaiteira, frente al CEIP San Francisco Javier y junto al parque de Oza. Según la Xunta, se encuentra a unos 300 metros de la actual estación, por lo que su ubicación resultaría especialmente próxima para los vecinos de Elviña y Monelos.

Cinco reuniones entre Xunta y Ayuntamiento

La propuesta llega después de varios meses de trabajo conjunto entre la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña para definir cómo funcionarán las líneas interurbanas una vez entre en servicio la nueva estación.

En concreto, ambas administraciones han mantenido cinco reuniones técnicas: una en mayo de 2025, otra en enero de este año, dos en marzo y una última en abril.

En estos encuentros se analizaron y acordaron los itinerarios de entrada y salida de los autobuses interurbanos, además de las paradas, posibles alternativas a los recorridos planteados y actuaciones necesarias en distintos puntos de la ciudad.

La Xunta asegura que actualmente se están estudiando algunos ajustes en determinadas paradas para optimizar el servicio, aunque estos cambios no afectarían a los itinerarios ya definidos con el Ayuntamiento.

El Gobierno gallego sostiene que una de las prioridades ha sido facilitar que los usuarios puedan acceder a la red de transporte interurbano desde diferentes puntos de A Coruña sin introducir modificaciones en los recorridos que puedan incrementar los tiempos de viaje.

Una parada que todavía necesita obras

La ubicación propuesta por la Xunta no dispone actualmente de una zona habilitada como parada de autobús. En este punto existe ahora una zona destinada al aparcamiento y a carga y descarga.

Por ello, la creación de la nueva parada requeriría que el Ayuntamiento de A Coruña ejecutase las actuaciones necesarias para acondicionar el espacio.

La Xunta también plantea que se valore la instalación de una marquesina, teniendo en cuenta la concentración de usuarios que puede producirse en determinadas horas punta.

El Gobierno gallego ha dado ahora diez días de audiencia al Ayuntamiento para que presente, si lo considera oportuno, una o varias alternativas que mantengan una funcionalidad igual o superior para los usuarios.

Una vez finalizado este plazo, la Xunta analizará las posibles alegaciones y resolverá sobre el establecimiento definitivo de la nueva parada.

Servicio hacia Oleiros, Sada, Culleredo, Cambre, Betanzos y Ferrol

La parada planteada en Ronda de Outeiro daría servicio, desde A Coruña, a todas las líneas que actualmente circulan por la Avenida da Pasaxe. Entre los destinos se encuentran los municipios del área metropolitana de Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de las líneas hacia Betanzos y Ferrol que realizan paradas en los centros hospitalarios de A Coruña. El nuevo punto se incorporaría a las expediciones de salida de A Coruña por la Avenida da Pasaxe.

La Xunta aclara además que se trataría de una parada exclusivamente de subida de viajeros. El motivo es que las concesiones de transporte interurbano tienen prohibido realizar tráficos para desplazamientos cuyo origen y destino se encuentren dentro del propio término municipal de A Coruña.

La propuesta forma parte de los últimos preparativos para la entrada en funcionamiento de la nueva estación intermodal de A Coruña, cuya apertura supondrá el traslado de la actividad de la actual estación de autobuses al nuevo complejo.