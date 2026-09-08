La plantilla de Tranvías de A Coruña rechaza la propuesta de convenio y aboca a seguir negociando

Los trabajadores de la Compañía de Tranvías de A Coruña han rechazado este martes la propuesta de nuevo convenio planteada por la empresa, que llevaba seis meses de negociaciones con el comité y cuyo anterior convenio caducó en 2025.

La propuesta fue trasladada a la plantilla por CSIF, que decidió llevarla a la asamblea con el respaldo de sus cinco delegados y únicamente el apoyo de uno de los representantes de GTT. Frente a ellos, se posicionaron en contra los cuatro delegados de UGT y los tres de CIG.

El resultado de la votación ha sido claro: la plantilla no acepta la propuesta de la empresa y la negociación deberá continuar si la compañía está dispuesta a retomar las conversaciones.

Así lo valora Miguel Ángel Campos Vázquez, delegado sindical y portavoz de UGT en el comité de empresa de Tranvías, que considera que el resultado demuestra que la plantilla tampoco respalda el intento de sacar adelante un convenio sin contar con la mayoría del comité.

"Intentaron sacar un convenio sin la mayoría del comité de empresa y, en tan solo unos días, la plantilla ha votado que no a la propuesta", señala Campos Vázquez. A partir de ahora, explica, "seguiremos negociando si la empresa quiere" y, en caso contrario, "el comité tendrá que decidir qué medidas se toman".

La votación se produce después de medio año de negociaciones entre la representación de los trabajadores y la compañía. La empresa defendía que su última propuesta recogía las demandas planteadas por la plantilla e incorporaba mejoras respecto al planteamiento anterior, con subidas salariales que, según Tranvías, duplicarían el IPC previsto para los próximos años.

El nuevo convenio sigue, por tanto, sin acuerdo. La plantilla ha rechazado la propuesta y ahora queda por determinar si empresa y comité vuelven a sentarse para intentar acercar posturas o si los representantes de los trabajadores optan por otras medidas.