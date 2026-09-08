Piden 23 años y medio de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en A Coruña

La Fiscalía solicita 23 años y seis meses de prisión para un hombre acusado de dos delitos de agresión sexual a una menor de 16 años cometidos durante el verano de 2024 en A Coruña, según recoge el escrito del Ministerio Público.

El juicio, según explica Europa Press, se celebra este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en una vista que se ha acordado celebrar a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad de la denunciante.

La acusación particular eleva la petición hasta los 24 años de prisión, mientras que la defensa reclama la libre absolución del procesado. El abogado del acusado ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que su cliente "desconocía la edad de la víctima".

El letrado también sostiene que la denunciante "ha cambiado de versión muchas veces desde que se produjeron los hechos", argumento que forma parte de la estrategia de defensa.

Una indemnización de más de 30.000 euros

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a la víctima con 30.835,47 euros por los daños morales derivados de los hechos.

La Fiscalía solicita también la imposición de medidas de protección para la mujer una vez cumplida la eventual condena. Entre ellas, plantea la prohibición de acercarse a menos de 700 metros de la víctima, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un período de 30 años.

La vista permitirá a las partes exponer sus respectivas posiciones y practicar las pruebas previstas antes de que el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña dicte sentencia.