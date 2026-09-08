Un incendio afecta a material de espumas industriales almacenado en San Pedro de Visma, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña intervinieron en un incendio registrado sobre las 23:50 de este lunes en la calle San Pedro de Visma, donde comenzaron a arder varias acumulaciones de productos de espumas industriales.

Estos materiales se encontraban apilados a la intemperie dentro de un recinto privado.

Los efectivos emplearon agua para extinguir las llamas y evitar que el incendio continuase propagándose hacia las zonas colindantes.

En el lugar también estuvo presente la Policía Local de A Coruña (092). Los servicios de emergencia avisaron además a la propiedad para que procediese a mover el producto acumulado y reducir así el riesgo de propagación del fuego.