Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

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A Coruña

Un incendio afecta a material de espumas industriales almacenado en San Pedro de Visma, en A Coruña

Los bomberos utilizaron agua para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara a zonas colindantes

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Los bomberos de A Coruña intervinieron en un incendio registrado sobre las 23:50 de este lunes en la calle San Pedro de Visma, donde comenzaron a arder varias acumulaciones de productos de espumas industriales.

Los bomberos actuando en el incendio.

Estos materiales se encontraban apilados a la intemperie dentro de un recinto privado.

Los efectivos emplearon agua para extinguir las llamas y evitar que el incendio continuase propagándose hacia las zonas colindantes.

En el lugar también estuvo presente la Policía Local de A Coruña (092). Los servicios de emergencia avisaron además a la propiedad para que procediese a mover el producto acumulado y reducir así el riesgo de propagación del fuego.