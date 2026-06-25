Betanzos licitará la segunda fase de rehabilitación del convento de As Donas con una inversión de más de 500.000 euros

El Concello de Betanzos sacará a licitación en los próximos días la segunda fase de la rehabilitación del convento de As Donas, una actuación con una inversión superior a los 500.000 euros que permitirá culminar la recuperación de uno de los inmuebles patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

La alcaldesa, María Barral, explicó que el proyecto ha permanecido bloqueado durante meses debido a su complejidad técnica y administrativa. "Para esta segunda fase tuvimos bastantes problemas. El proyecto tuvo que pasar una supervisión técnica por su envergadura y, por fin, después de bastante tiempo, se desbloqueó", señaló.

La intervención permitirá completar la rehabilitación del edificio y actuar sobre todo su entorno inmediato. En este sentido, Barral avanzó que también se ejecutará la urbanización de la zona, con el objetivo de hacerla accesible para las personas con movilidad reducida y humanizar las aceras y accesos.

La alcaldesa calificó la actuación como una de las recuperaciones patrimoniales "más importantes de los últimos años" para Betanzos y destacó que supondrá un paso decisivo en la puesta en valor de este edificio histórico.

"Nos llevó tiempo conseguir todos los permisos, pero por fin podremos sacarlo a contratación", afirmó la regidora, que confía en que el proceso avance con rapidez. "Espero que haya empresas interesadas en ejecutar la obra y que en un tiempo más o menos reducido los vecinos puedan disfrutar ya de este edificio emblemático", añadió.

Un edificio más accesible

La segunda fase estará financiada mediante un préstamo del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) obtenido por el Concello para afrontar esta actuación.

En el interior del convento se resolverán los accesos respetando losrestos arqueológicos descubiertos durante las obras, se completarán las fachadas y se instalarán las carpinterías y todos los servicios necesarios, como electricidad, fontanería, telecomunicaciones, iluminación, calefacción, ventilación y sistemas de protección contra incendios.

En el exterior, los trabajos incluirán movimientos de tierra para recuperar la cota original del edificio, la construcción de muros de contención, sistemas de drenaje e impermeabilización, nuevos pavimentos, iluminación, señalización y un itinerario completamente accesible.

Esta actuación dará continuidad a la primera fase de la rehabilitación, en la que ya se ejecutaron labores de limpieza, consolidación estructural y recuperación de volúmenes, además de diversos hallazgos arqueológicos y constructivos que obligaron a adaptar el proyecto inicial.