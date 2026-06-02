Un testigo del crimen de Yoel en A Coruña: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso"

Juicio por la muerte del joven Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña - M DYLAN-EUROPA PRESS

Solo dos personas se quedaron junto a Yoel cuando todos los demás echaron a correr. El joven, de 22 años, ya estaba tendido en el suelo de la calle Sinfónica de Galicia, "ensangrentado", mientras el resto de los presentes abandonaban el lugar tras la pelea ocurrida en la madrugada de Nochebuena de 2023. Uno de esos dos amigos que permanecieron a su lado declaró este martes en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña por la muerte del joven.

Durante su testimonio, uno de los testigos aseguró haber escuchado cómo el autor confeso de la puñalada mortal pidió un arma a otra persona, también sentada en el banquillo de los acusados. Durante la reyerta escuchó a este decir: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso".

Los jóvenes que comparecieron ante el tribunal confirmaron que antes de la agresión mortal se produjo una primera pelea entre Yoel y dos de los jóvenes que ya fueron condenados por lesiones en un procedimiento judicial distinto. Ninguno afirmó haber visto la navaja, aunque sí a la víctima tendida en el suelo y cubierta de sangre.

Uno de los testigos explicó que, tras la agresión, únicamente permanecieron junto a Yoel él, otro amigo y una pareja que apareció poco después. "Yo le dije a Yoel que parara la pelea, que se tranquilizase, no me contesta y se cae hacia atrás", declaró.

El consumo de alcohol por parte de los testigos, sumado a que todo había ocurrido "muy rápido", fue motivo de que muchos reconocieran no "recordar" ni "haber visto" lo que sucedió exactamente. Aun así indicaron que Yoel estaba "bastante alterado" aquella noche.

Según relataron durante la vista, fue Yoel quien golpeó inicialmente a uno de los jóvenes posteriormente condenados por lesiones, lo que desencadenó una primera pelea que derivó en nuevos enfrentamientos. A preguntas de las defensas, varios testigos señalaron que la víctima también propinó golpes durante esos altercados antes de la agresión mortal.

Fiscalía descarta el asesinato

La sesión comenzó además con la exposición de los informes iniciales de las partes. La Fiscalía sostiene que los hechos constituyen un delito de homicidio y acusa al joven que confesó haber asestado la puñalada mortal. El Ministerio Público descarta el asesinato al considerar que no concurre alevosía. "Fue un acto de violencia despiadado", afirmó la fiscal, quien defendió que el acusado aceptó el resultado mortal de su conducta.

Por su parte, el abogado de la madre de la víctima defendió que existen indicios para calificar los hechos como asesinato y sostuvo que se produjo un ataque "agresivo, no defensivo". En la misma línea, la representación legal del padre de Yoel rechazó que todo fuese consecuencia de la actuación aislada de un único implicado.

La defensa mantiene que "la víctima agredió primero"

La defensa del autor confeso atribuyó la agresión a una "decisión fatídica lamentable debido a la juventud", al consumo de alcohol y drogas y al contexto de la pelea. Además, sostuvo que su cliente intentó inicialmente mediar en el enfrentamiento y que fue la víctima quien le agredió primero de forma continuada. También negó que existiese intención de matar.

Los abogados de los otros dos procesados rechazaron igualmente la participación de sus defendidos en los hechos. En particular, la defensa del joven acusado de haber facilitado la navaja aseguró que no existe ninguna prueba que permita considerarlo cooperador necesario.

¿Solo un condenado?

Las discrepancias entre las acusaciones y la Fiscalía también se reflejan en las peticiones de condena. Mientras el Ministerio Público solicita 14 años de prisión por homicidio para el autor confeso y el archivo de la causa para los otros dos procesados, la familia de la víctima mantiene que los tres deben ser condenados.

La acusación particular considera que el joven que reconoció la autoría material cometió un asesinato y que otro de los acusados actuó como cooperador necesario al facilitarle la navaja. Por ello, el abogado de la madre reclama 25 años de cárcel para ambos y 15 años para el tercer acusado como cómplice. La representación legal del padre solicita igualmente 25 años para los dos primeros y tres años para el tercero como encubridor.

De forma alternativa, la defensa del principal acusado pide que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con resultado de homicidio imprudente, con una pena de un año de prisión.

Por estos mismos hechos, dos jóvenes acusados de golpear a Yoel ya aceptaron anteriormente una condena de nueve meses de cárcel por lesiones en un juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña. La ejecución de esa pena quedó suspendida con la condición de que no vuelvan a delinquir y abonen la correspondiente responsabilidad civil.