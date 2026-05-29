El PP de A Coruña cierra filas en torno a Miguel Lorenzo: “Podemos conseguir la alcaldía”

Miguel Lorenzo será el candidato del PP en A Coruña para las elecciones municipales de 2027. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el líder y presidente del PP en la ciudad se presentará de nuevo contra Inés Rey en mayo del año que viene con el objetivo de lograr la alcaldía. Desde la agrupación local del PP se conjuran en torno al candidato y confían en que en 2027 lleguen al gobierno coruñés por segunda vez en la historia. "Podemos recuperar la alcaldía", afirman.

En los últimos días se ha producido cierto revuelo informativo en torno a Lorenzo a raíz de las encuestas publicadas en varios medios de comunicación el fin de semana pasado -a un año de las elecciones-, y de las supuestas dudas que tendría la dirección del PP gallego sobre su idoneidad como candidato en 2027, estas últimas desveladas en un artículo del diario La Voz de Galicia.

Días después llegaban las reacciones. María Jesús Lorenzana -hipotética alternativa coruñesa del PP- se desmarcaba de una posible candidatura a alcaldesa, y al mediodía Alfonso Rueda afirmaba su preferencia por el actual líder del PP de A Coruña en una visita a la fábrica de Coca-Cola en la ciudad. El presidente de la Xunta refrendaba a Lorenzo como su candidato favorito, aunque no lo confirmaba aún oficialmente, emplazando al anuncio que el partido hará en el mes de junio, siguiendo los canales habituales.

A lo largo de estos últimos días, desde Quincemil hemos estado en contacto con diferentes fuentes internas del PP para esclarecer lo que sucede, recibiendo de diferentes personas a nivel local y autonómico el mismo mensaje: confían plenamente en Lorenzo y en sus posibilidades.

13 concejales y casi un 40%, según sus encuestas internas

Desde el PP de la ciudad de A Coruña muestran una gran confianza en la trayectoria de Lorenzo y en sus posibilidades de seguir creciendo de aquí a las elecciones de mayo de 2027. El pasado domingo salieron publicadas dos encuestas. Una realizada por Demosgal y publicada por El Ideal Gallego mostraba a Lorenzo con 13 escaños frente a 14 de la izquierda (9 del PSOE, 4 del BNG y 1 de Por Coruña), mientras que la de Sondaxe publicada por La Voz de Galicia daba al PP 12 escaños, 9 al PSOE y 6 al BNG, dibujando un panorama más favorable para la izquierda. En ambos caso, Vox se quedaría sin representación en María Pita, por poco margen.

La encuesta interna que desde hace unas semanas maneja el PP de A Coruña ofrece unos datos más favorables a Lorenzo. En ella, el PP se situaría en 13 escaños y el 39,5% de voto (3 puntos por encima del 36,5% de las anteriores elecciones), todavía a cierta distancia de los 14 de la mayoría absoluta, pero no tanto de poder sumar con un hipotético representante de Vox. El partido de extrema derecha estaría más cerca de María Pita que nunca, con un 4,8% de los votos.

Sin embargo, en el PP de A Coruña aspiran a conseguir la absoluta y hacen referencia a la trayectoria del partido en la ciudad desde que Lorenzo tomó las riendas. "La encuesta de 2022 nos daba 9 escaños y conseguimos 12 en las elecciones del 2023", recuerdan, confiando en que en el año que queda sigan sumando apoyos sobre ese 39,5% que les otorga su encuesta interna. Acerca de la posibilidad de un cambio de candidato, las fuentes consultadas reaccionan de idéntica y sorprendida manera: no hay alternativa a Lorenzo dentro del partido en A Coruña y hay unidad en torno a él.

PPdeG: “no ha habido ningún tipo de duda”

A nivel autonómico, el mensaje transmitido a Quincemil es el mismo. Va a ser el candidato, y Lorenzo está en sintonía con los dirigentes autonómicos del PP por encima de él. El pasado domingo hubo un gran desplazamiento de políticos del entorno de A Coruña a Valladolid para presenciar el ascenso del Dépor, entre ellos Lorenzo y parte de su corporación municipal, y también el presidente del PP provincial y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo. Antes de que el Deportivo ganase 0-2 en el Nuevo José Zorrilla, Lorenzo y Calvo comieron juntos.

Fuentes de la dirección autonómica del PP en Santiago de Compostela comentan a Quincemil su confianza en Lorenzo como candidato: "no ha habido ningún tipo de duda", sentencian. "No hay absolutamente nada de eso", reafirman. El pasado miércoles, en su visita a la fábrica de Coca-Cola, ante las preguntas de los medios Rueda expresó su confianza en Lorenzo como candidato, pero sin confirmar todavía que sería cabeza de lista.

"El presidente no va a confirmar a un candidato antes que a los demás, por mucho salseo que haya", explica otra fuente a Quincemil. Tras su visita a la fábrica de Coca-Cola, Rueda aprovechó la parada en la ciudad para precisamente comer con Miguel Lorenzo. La lectura de la situación por parte de la dirección autonómica es similar a la del equipo del PP local: "los 13 escaños los tiene". En junio se saldrá definitivamente de dudas con la confirmación oficial por parte del PP de Galicia.