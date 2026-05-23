Luz natural, jardines y calma: así es el innovador tanatorio de Oleiros que quiere cambiar la forma de despedirse en Galicia

Las familias valoran cada vez más la privacidad, la tranquilidad y el entorno. Este nuevo espacio abrirá el próximo 29 de mayo en Iñás

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Durante años, los tanatorios fueron concebidos como espacios funcionales, sobrios y alejados del concepto de bienestar. Lugares pensados únicamente para cumplir una función práctica en uno de los momentos más difíciles para las familias. Pero esa imagen está empezando a cambiar.

Cada vez más personas demandan espacios más humanos, tranquilos y emocionalmente cuidados también en los momentos de despedida. Y precisamente ahí nace el nuevo Tanatorio Apóstol Oleiros, un proyecto que busca romper con la imagen tradicional de este tipo de instalaciones apostando por la arquitectura contemporánea, la naturaleza y el bienestar emocional.

La nueva instalación, que abrirá oficialmente sus puertas el próximo 29 de mayo, convierte la luz natural, los espacios abiertos y la calma en parte fundamental de la experiencia. El objetivo no es únicamente prestar un servicio funerario, sino crear un entorno más amable y cercano para acompañar a las familias desde la serenidad y el respeto.

"Las necesidades de las familias han cambiado muchísimo en los últimos años. Hoy se valora más la privacidad, la tranquilidad, el entorno o incluso cómo te hace sentir el espacio", explican desde Funeraria Apóstol.

Oleiros, primer municipio gallego con columbario exterior

El nuevo Tanatorio Apóstol Oleiros contará con crematorio propio equipado con tecnología avanzada de última generación, permitiendo ofrecer un servicio integral y más cercano a las familias.

El centro incorporará también uno de los primeros columbarios exteriores al aire libre de Galicia, concebido no solo como un espacio de recuerdo, sino también como un lugar donde poder celebrar ceremonias de despedida, homenajes personalizados y entierros de cenizas en un entorno natural y sereno.

Un concepto innovador que amplía la manera de acompañar el duelo y responde a nuevas necesidades sociales, apostando por espacios más humanos, íntimos y conectados con la naturaleza.

El columnario exterior del Tanatorio de Oleiros.

Todo el complejo ha sido diseñado para favorecer la intimidad, la calma y el acompañamiento familiar desde una perspectiva mucho más humana, cuidando no solo el servicio funerario, sino también el bienestar emocional de las personas durante el proceso de despedida.

Con más de 30 años de experiencia, Funeraria Apóstol lleva tiempo detectando este cambio social. "La gente busca espacios menos fríos, menos rígidos y más cercanos. Lugares donde sentirse acompañado de verdad", señalan.

Más allá de la innovación arquitectónica o tecnológica, el nuevo centro nace también con la intención de abrir la conversación sobre cómo queremos vivir los procesos de despedida y duelo en la sociedad actual. Espacios más amables, conectados con la naturaleza y pensados para cuidar emocionalmente a las personas forman parte ya de una nueva manera de entender estos lugares.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo 29 de mayo en las instalaciones ubicadas en Rúa Fonte do Ouro, 32, en Iñás (Oleiros), en un acto abierto al público previa inscripción.