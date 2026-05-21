El Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de A Coruña incorpora casi 2.400 edificaciones

Dos aviones de la Armada aterrizan en Alvedro, con una vivienda al fondo. @aeropuerto_LCG

El Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de A Coruña ha actualizado el censo de viviendas afectadas por la actividad aeroportuaria en Alvedro. El administrador Aena informa este jueves de la incorporación de 2.396 nuevas edificaciones en el plan, "atendiendo al escenario actual de la servidumbre acústica del aeropuerto".

Si los dueños de los inmuebles afectados quieren llevar a cabo actuaciones de aislamiento acústico, deberán acreditar que sus propiedades tienen uso residencial y que fueron construidas con anterioridad al 20 de abril de 2024, fecha en la que se aprobó la servidumbre.

La Comisión de Seguimiento Ambiental de Alvedro ha constatado la recepción de 944 nuevas solicitudes de inclusión, mientras que otras 86 viviendas se encuentran pendientes de acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su incorporación al plan.

"Hay un elevado número de viviendas cuyos propietarios aún no han solicitado la ejecución de actuaciones de insonorización, pero se prevé que la difusión progresiva del plan entre los potenciales beneficiarios contribuya a incrementar el número de solicitudes en los próximos meses", señala Aena.

En conjunto, el número de viviendas y edificaciones de uso sensible en las que ya se han llevado a cabo mejoras de aislamiento acústico asciende a 889. A esta cifra se sumarán próximamente otras 89 que están en fase de ejecución.

Monitorizar el ruido

Aena continúa impulsando la licitación de la redacción de los proyectos de insonorización y la ejecución de las obras en las viviendas en las que se va acreditando la necesidad de actuaciones para aislar acústicamente el interior.

La comisión informó de la previsión de implantar un Sistema de Monitorado de Ruido en el entorno del aeropuerto de A Coruña, una herramienta que permitirá realizar un seguimiento continuo de los niveles acústicos asociados a la operativa aeroportuaria.

Estos sistemas proporcionan información acústica clara y precisa de lo que ocurre en el entorno de los aeropuertos, permitiendo detectar, medir y asociar el ruido generado por las aeronaves.

El proceso de selección de ubicaciones se realizará en colaboración con los ayuntamientos afectados. La duración de la instalación dependerá de los resultados obtenidos, pero el propósito es "mantener el sistema en funcionamiento el tiempo necesario para asegurar una evaluación completa".