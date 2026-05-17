A Coruña amanece este domingo con lluvia, aunque el sol ganará terreno por la tarde

La Marina de A Coruña este domingo, 17 de mayo, por la mañana Quincemil

Este domingo, 17 de mayo, A Coruña ha amanecido con lluvias, aunque la situación mejorará a medida que avance la mañana. El Día das Letras Galegas llegará además con un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que seguirán subiendo durante los próximos días.

Para esta jornada, MeteoGalicia prevé cielos alternando nubes y claros, con la posibilidad de alguna precipitación débil. Ya por la tarde, el sol podría ganar protagonismo. Una previsión que invita a salir a la calle a disfrutar de la previa del partido del Deportivo contra el Andorra FC, que se disputará este mediodía a las 14:00 horas en el estadio de Riazor. Además, habrá toda una programación cultural en los alrededores del estadio durante todo el día.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores habituales para esta época del año, con mínimas de 12 grados y máximas que podrían alcanzar los 17.

La calidad del aire continuará, en general, en niveles favorables.