Una mujer resulta herida grave en A Coruña al ser atropellada en Linares Rivas

Una mujer ha resultado herida grave en un accidente de tráfico esta tarde en A Coruña al haber sido atropellada en Linares Rivas. El suceso se produjo hacia las 19:15 horas, cuando la mujer cruzaba por el paso de peatones del final de la calle, a la altura de la bifurcación hacia Primo de Rivera y Alfonso Molina, en el cruce con Marcial del Adalid.

Según fuentes de Tráfico, la mujer fue alcanzada por un turismo.

Debido al choque, la mujer sufrió heridas de gravedad. Una ambulancia la ha trasladado al CHUAC con pronóstico reservado.

Tras el accidente, la Policía Local tuvo que cortar temporalmente la vía a la circulación, desviando el tráfico durante unos 20 minutos hacia Alfonso Molina.