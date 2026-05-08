Un vecino barre un tejado en la calle San Andrés, en A Coruña, ante la mirada de los viandantes

Un vecino, este viernes por la mañana, mientars barría un tejado en la calle San Andrés

Los peatones que caminaban este viernes por la mañana por la calle San Andrés, en A Coruña, se encontraron con una imagen poco habitual: un vecino barriendo el tejado de un edificio a varios metros de altura.

En un vídeo grabado desde la calle puede verse al hombre utilizando una escoba para retirar suciedad acumulada sobre la cubierta del inmueble, moviéndose muy cerca del borde del tejado.

La situación despertó la curiosidad de numerosos viandantes y generó comentarios por la peligrosidad de la escena, ya que desde la vía pública no se apreciaban medidas de seguridad visibles.

El momento se produjo en plena mañana en una de las calles más transitadas del centro de A Coruña.