Atropellan a una mujer en el Obelisco de A Coruña cuando trataba de cruzar a los Cantones

Una mujer de 52 años ha sido atropellada esta tarde en el entorno de Obelisco, concretamente a la altura de la parada de taxis. Por suerte, no sufrió lesiones de gravedad, aunque se decidió trasladarla al CHUAC para tratar las heridas.

Sucedió a eso de las 19:50 horas de la tarde cuando la mujer trataba de cruzar desde el lado de Entrejardines a los Cantones. Un coche, que circulaba en dirección Teatro Colón colisionó contra ella.

La Policía trabaja para esclarecer los motivos del atropello, aunque sospechan que esta estaba tratando de cruzar por la zona que actualmente está vallada por obras, donde estaba la entrada al parking de los Cantones.

A pesar de la hora de lo concurrida que es la zona, no se registraron retenciones en el entorno. Tampoco para los autobuses que ahora tienen su parada en el Teatro Colón y no en Entrejardines.