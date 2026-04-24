Una vecina de A Coruña busca a un usuario de BiciCoruña con el que tuvo un accidente en el paseo marítimo

Patricia, una vecina de A Coruña, lleva casi una semana tratando de encontrar a un joven con el que sufrió un accidente el pasado viernes. Ambos conducían por el carril bici del paseo marítimo, por la zona del Matadero, cuando una bici chocó contra ella. En un primer momento parecía que no había ningún tipo de daño material ni físico, pero más tarde se daría cuenta de que su patinete estaba roto.

Él iba en bici y ella en patín eléctrico. Patricia hacía el mismo trayecto todos los días: desde el Millenium, donde trabaja, hasta la plaza del Reloj. "Cuando estaba a punto de llegar a mi casa, un chico que conducía una BiciCoruña invadió mi carril", cuenta Patricia.

"Yo me aparté hacia la derecha lo más que pude, reduje la velocidad, pero aun así tropezó conmigo y me tiró a la calzada", relata.

Tras el golpe, el joven regresó para interesarse por su estado. "Me preguntó si estaba bien y yo, con los nervios, miré rápido y parecía que todo estaba correcto", señala. Por ello, ambos se marcharon sin intercambiar datos.

Sin embargo, poco después, al llegar a casa, se dio cuenta de que tenía daños en su patinete y en su ropa. "Vi que tenía la cazadora rota, el patín rascado en varias zonas y el casco dañado", explica. Además, con el paso de las horas comenzó a notar dolor en la zona de las costillas.

Contactó con la policía

La afectada contactó con la policía para intentar localizar al ciclista a través de cámaras, pero le indicaron que es necesario conocer el número de la bicicleta para identificar al usuario.

Posteriormente acudió a un centro médico, donde le informaron de que, en caso de no localizar al responsable, podría tener que asumir los costes derivados de la atención. "No estoy dispuesta a pagar los gastos cuando hay seguros por ambas partes", afirma.

Por ello, ha decidido difundir su caso en redes sociales y a través de distintos canales con la esperanza de encontrar al joven implicado. "No se dio a la fuga, se preocupó por mí, pero pensamos que no había pasado nada", explica. "Si esto le llega, seguro que no le importará decir que fue él para poder arreglar la situación".