Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre: "Llegaremos a ser como Oleiros una vez normalicemos el Concello"

Diana Piñeiro (Cambre, 1969) cumple este martes un año como alcaldesa de Cambre. Su llegada a la alcaldía, como a la política, fue para ella una sorpresa. La actual regidora, que forma parte del grupo del Partido Popular, cogió el bastón de mando después de la renuncia de la anterior alcaldesa, María Pan, de Unión por Cambre (UxC). Antes, Óscar García, también de UxC también había renunciado a la alcaldía.

La popular explica que la política llegó a su vida "de casualidad"; una oportunidad que no estaba en sus planes pero que decidió aprovechar. "Es una experiencia y una manera de ayudar a los vecinos", comenta sentada en una mesa de reuniones en su despacho. A la entrada, un peluche de un tigre da la bienvenida en un guiño a un animal que "cabalga" en un consistorio "desestabilizado, desestructurado y a la deriva".

Desde Alcaldía, en un cargo que define como "responsabilidad, trabajo y compromiso", Piñeiro hace balance de este año y los retos futuros, con Oleiros y Arteixo como ejemplo a seguir.

¿Qué balance hace de este año como alcaldesa?

Por un lado, agotador. Somos un gobierno en minoría, con un grupo muy reducido frente a un Concello totalmente desestructurado y con muchos frentes abiertos. La situación es agotadora porque el trabajo es titánico. Pero al mismo tiempo con mucha ilusión. Siempre tuve la ilusión por solucionar, por ayudar, por evitar que la situación empeorara. Para mí el balance es positivo, muy positivo.

¿Qué ha cambiado en estos 12 meses?

De una situación caótica y desesperante, con una falta de gestión política absoluta, hemos conseguido frenar la caída y hemos tratado de estabilizar la situación para que no empeorara y eso en estos momentos es muy importante. A título de ejemplo, cuando nos incorporamos, el Concello no tenía ni seguro. Había una falta absoluta de gestión política y eso no se puede resolver a corto plazo.

Se hablaba de un gobierno bloqueado. ¿Se ha desbloqueado ya?

Esto no es un Concello bloqueado, esto es un Concello colapsado. Esa es la diferencia. Hubo un cambio en secretaría e intervención, se incorporaron dos mujeres con un criterio muy firme y muy legal y al ver el panorama de este Concello, emitieron informes acorde a la situación jurídica y fiscal. Eso no implica bloquear.

Lo ideal es ir de la mano y, en el supuesto de que haya diferencias de criterio, la última palabra la tiene el alcalde. Pudo haber tomado la decisión de pagar o pudo tomar otra decisión. A partir de ahí se adoptó el término de bloqueo. Pero eso no fue así. La realidad es otra. Aquí lo que sufre Cambre es un colapso. Si no tenemos personal, el Concello no avanza, los expedientes no se resuelven y eso fue lo que pasó aquí.

Hubo muchas protestas del personal municipal. ¿Han atendido a todas sus demandas?

En eso estamos. Iniciamos una RPT con los técnicos que son los que tienen que elaborar la RPT. Sin injerencias políticas ni sindicales. Son los técnicos de esta casa los que mejor conocen y saben cuál es la situación y cuál es la solución. Tenemos la carrera profesional encima de la mesa, tenemos comisiones que estaban abandonadas y las hemos retomado. Hemos avanzado con el horario de verano y con la jornada laboral.

El problema es que la respuesta no es rápida. Ellos llevaban años sufriendo un abandono de sus derechos y de sus necesidades, que por ley les correspondía, pero que yo en un año no puedo resolver. Necesitaba tiempo y eso fue lo que les pedí y ellos lo entendieron.

"Estoy tratando de conveniar con otros concellos para traer policías a Cambre" Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Otra situación que atraviesa Cambre es el juicio por las horas extras de la Policía Local. ¿Qué valoración hace?

Esto está en manos de los jueces, que es donde tiene que estar. Fue una situación complicada, bastante irregular, donde se llevaron a cabo unos pagos que no están debidamente justificados. Estamos hablando de 565.000 euros en horas extras indebidamente justificadas con un perjuicio para las arcas del Concello importante.

Creo que mi responsabilidad es aclarar esta situación y donde mejor se aclara es en los juzgados. Esto ya es un tema muy serio, muy delicado, donde son los jueces los que tienen la última palabra. Para mí no se dio ni el contenido, ni el continente jurídico ni fiscal necesario como para llevar a cabo esos pagos.

¿Tiene Cambre cubierto el servicio de Policía Local?

No. Estamos con cuatro policías. La situación para 25.000 habitantes es complicada. Estoy tratando de solventarlo con nuevas plazas y tratando de conveniar con otros concellos para traer policías a Cambre. Tengo la posibilidad también de los auxiliares... Estamos barajando con el jefe de Policía varias opciones para poder cubrir esta falta y esta necesidad cuanto antes.

¿Qué ha sido lo más difícil de este año en la alcaldía?

La falta de personal. Me vi sin técnicos ni ingenieros desde el 21 de abril que yo asumo este cargo hasta mediados de septiembre. Todo ese tiempo no pude resolver, no pude hacer nada. Esa frustración para mí fue terrible y lo sigue siendo porque yo no puedo dar una solución a corto plazo. La semana pasada se incorporó otro ingeniero, la semana que viene incorporaremos un tercero, pero administrativamente todo es más lento. Ya en un Concello normalizado se tienen sus tiempos, imagínate en un Concello desestructurado como este, ¿no? Es más complicado.

"La vivienda es un tema para mí preocupante pero que no puedo abordar en estos momentos" Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Algunos de los problemas de los vecinos son con el transporte dentro del área metropolitana de A Coruña. Recientemente mantuvieron una reunión con la Xunta. ¿Ven suficiente el servicio que se da?

Estamos mano a mano con la Xunta tratando de optimizar ese servicio. Siempre es mejorable y mi intención es atender a las parroquias y cubrir el servicio de la mejor forma posible, pero bueno, a veces no llegas a cubrir esas necesidades que los vecinos te demandan. Estamos en la dirección correcta y a través de estas reuniones yo creo que sí, que podemos llegar a cubrir esas demandas. En eso estamos, en reuniones, en peticiones y en buscar soluciones.

¿Cuáles son esas peticiones?

Ampliar horarios en las parroquias y sobre todo el tema de los buses universitarios. En el verano, pues también el acceso a las playas. Hay una serie de requisitos o de necesidades que estamos barajando y que estamos tratando de conseguir a través de la negociación y de las reuniones.

Otra problemática está en el acceso a la vivienda. ¿Qué medidas propone en ese sentido desde el Concello?

Por desgracia Cambre no tiene suelo público que ofrecer para que la Xunta invierta aquí y se haga vivienda pública. Es un tema para mí preocupante pero que no puedo abordar en estos momentos. Lo primero es estabilizar el Concello, incorporar personal y acto seguido los contratos. Por la situación del Concello, no es algo prioritario, independientemente de que reconozco su necesidad.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro. Carmen G. Mariñas

Ha presentado una propuesta de presupuestos municipales de más de 22 millones de euros. ¿Qué partidas destaca?

Los vecinos y sus instalaciones. No busco grandes inversiones ni grandes proyectos, yo lo que busco es solucionar el día a día de la vida de los vecinos. No son unos presupuestos del Partido Popular, son unos presupuestos para Cambre y por Cambre. Me he reunido con el resto de los grupos, buscando el consenso, atendiendo a sus propuestas y las hemos incluido.

Se trata de sacar a Cambre de donde está y el primer paso es sacar adelante unos presupuestos. Evidentemente, yo necesito su apoyo. Lo dije desde que tomé posesión del cargo, que esto era una época de transición donde yo asumía la dirección pero que contaba con el consenso y el diálogo del resto de partidos.

¿Cree entonces que saldrán adelante? ¿Cuándo se votarán?

Confío en que van a salir adelante porque conté con sus propuestas y les di prioridad. En el momento en el que son unos presupuestos consensuados, el que nos salgan es difícil de entender. Son los presupuestos de los vecinos de Cambre, no son los presupuestos de partidos políticos. Estos presupuestos son un ejemplo de que, a pesar de la ideología, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Para mí es el mayor orgullo, la mayor satisfacción como política. Mi previsión es que podamos votarlos en un pleno extraordinario en la primera quincena de mayo.

"Los presupuestos son de los vecinos de Cambre, no son los presupuestos de partidos políticos" Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Hace poco el BNG amenazaba con impulsar una moción de censura. ¿Cómo se gobierna en un consistorio tan fragmentado?

Anteponer sus intereses políticos frente a las necesidades de Cambre son decisiones personales. Yo no me desgasto pensando en la fragmentación. Estoy centrada en trabajar y en solucionar los problemas y buscar la solución. Estoy gobernando con seguridad.

Estoy decidida, tengo fuerza, tengo capacidad, tengo humildad y también tengo confianza. Tengo todo aquello necesario para resistir y para atender a los vecinos. Creo que lo más sensato es que me dejen hacer y cuando lleguen las elecciones que sean los vecinos los que decidan.

¿Será la candidata del Partido Popular en esas próximas elecciones?

Espero que sí. Los alcaldes siempre suelen repetir. Yo tengo ilusión y me veo con fuerza. Esto me ayudó para coger experiencia y para conocer cómo funciona la administración desde dentro. No tenía experiencia ni trayectoria, vengo de la empresa privada y de negocios familiares. Esto lo he asumido en las peores condiciones posibles, con un Concello desestabilizado, desestructurado, a la deriva y con cuatro concejales. Si yo resisto esto, ya nada me mete miedo. Lo siguiente es montarme en un cohete ir a Marte. A mí ya nada me mete miedo, me enfrento a lo que sea.

¿Qué retos ve para Cambre a futuro?

Una vez que estabilicemos el Concello, espero crecer muchísimo, todo lo que pueda y traer proyectos ambiciosos, traer riqueza y apostar por un gran futuro con opciones, posibilidades y proyectos. De Cambre al cielo.

¿Qué proyectos ambiciosos le gustaría ver aquí?

Más instalaciones deportivas, polideportivos en condiciones, campos de fútbol, tener vías de comunicación... Todo lo que sea beneficioso para los vecinos. No quiero que esto parezca Las Vegas. Si yo continúo aquí, un tema fundamental es el saneamiento y el alcantarillado o el plan general. Una vez se normalice este Concello, llegaremos a ser como Oleiros o más, con esas infraestructuras, con esos paseos, esos jardines y esos servicios con respuestas rápidas y cobertura pública para los vecinos.

¿Ve a Oleiros como un ejemplo a seguir?

Es ejemplo de poder gestionar. Arteixo también tiene una capacidad y una gestión y una dirección política admirable. Para mí Calvelo (alcalde del municipio) es un referente en todo. Son dos concellos muy potentes, independientemente del partido que lo dirige, pero admirables. Para mí son ejemplos y a eso aspiro. Más a Arteixo que a Oleiros, porque para mí Calvelo es un referente. Cualquier duda que tengo le pido consejo. Es mi ídolo.

¿Qué consejos le ha dado?

Calvelo en estos momentos me da su apoyo total porque sabe la situación que estoy pasando. Me da su apoyo incondicional y su consejo de que, aunque las cosas vayan lentas y sean difíciles, tengo que ir apoyada en las habilitadas y en los informes. Que atienda a los vecinos, pero que también les explique la realidad.

¿Creen los vecinos de Cambre en la política local?

Los vecinos son los grandes perjudicados de este fracaso político. Hoy en día no creen en los políticos. Están muy desencantados y yo lo entiendo porque como vecina y como cambresa siento lo mismo. Mi obligación es contarles la verdad. El anterior gobierno estuvo 10 años en el poder y en 10 años se pudieron hacer muchas cosas que no se hicieron. Esa es la cuestión. Yo en un año no soy la Virgen de Fátima. Les pido paciencia.