Aparecen pintadas a las puertas de un local de hostelería en pleno centro de A Coruña

Un local de hostelería en pleno centro de A Coruña amaneció esta mañana con un escrito en el suelo a las puertas de su negocio. "No consuman aquí, es un racista", se podía leer en letras grandes en la acera frente al local Los Tigres en la calle Galera.

No es el primer acto vandálico que sufren en los últimos dos días. Ya ayer se encontraron con restos de basura en el suelo de la entrada, que a las horas tuvieron que recoger ellos con sus propias manos.

Los hechos coinciden con el conflicto que se produjo estos días entre los comerciantes de la zona y una persona que pernoctaba en un bajo abandonado de la propia calle Galera.

Después de las quejas recibidas por propietarios de la zona, la policía actuó y echó al hombre del bajo, que después se trasladó a la calle Torreiro.

Fuentes del local explican a Quincemil que llamarán al 010 para solucionar lo de las pintadas.