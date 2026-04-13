Desaparece en A Coruña un menor de 17 años: SOS desaparecidos activa una alerta

La organización SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda este lunes tras la desaparición de un menor de 17 años en A Coruña, cuyo rastro se perdió el pasado domingo, 12 de abril.

Según ha informado la entidad, se solicita la colaboración ciudadana para poder dar con el paradero del joven lo antes posible, difundiendo además su imagen para facilitar su identificación.

En cuanto a su descripción física, el menor mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y tiene los ojos oscuros.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón de chándal verde y una sudadera gris con rayas negras, según los datos facilitados.

La asociación ha insistido en la importancia de cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, recordando que cualquier detalle puede ser clave para avanzar en la búsqueda.

Cualquier persona que pueda aportar datos puede contactar con los canales habituales de emergencia o con la propia asociación.