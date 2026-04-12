Último día de la parada de autobuses de Entrexardíns en A Coruña antes de su peatonalización

Este domingo, 12 de abril, A Coruña y los usuarios de la parada del autobús interurbano se despiden de la parada de Entrejardines. El proyecto de remodelación de los Cantones entrará este lunes en una nueva fase, con el cierre al tráfico de Entrexardíns para iniciar su peatonalización. La parada de autobús metropolitano se trasladará a la calle Alcalde Manuel Casás, junto al Teatro Colón y el edificio de Correos.

Con esta actuación, se avanza hacia la unión de las dos mitades de los Jardines, con lo que se busca aportar unidad y coherencia estética al conjunto del entorno, facilitando el tránsito peatonal mediante la creación de un recorrido alineado que formará un paseo orientado a la entrada del puerto. La actuación afectará hasta el tramo final de la calle Santa Catalina.

"Estamos ya muy cerca de tener unos Cantones totalmente nuevos, con un proyecto que, manteniendo la esencia histórica de esta ubicación icónica, responda a las demandas de una ciudad moderna. La transformación de Entrexardíns, con ese abrazo entre las dos mitades de Méndez Núñez, es una parte fundamental y un paso importantísimo más para estas obras", subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

Unir las dos mitades de Méndez Núñez

La formulación de esta parte de la actuación, tal y como figura en la redacción del proyecto, busca concretar un nexo de unión entre las dos mitades de Méndez Núñez, hoy separadas por Entrexardíns, y hacer el tramo accesible para peatones utilizando la zona donde hoy se sitúa la parada de autobús como espacio de transición entre el espacio del jardín romántico y el del parque.

El corte de Entrexardíns y el traslado de la parada del bus son las modificaciones en la movilidad de la zona en esta fase de la obra. Por lo demás, el tráfico se mantiene como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán estando situadas en la calle Nova y en Durán Loriga.

La remodelación de los Cantones avanza a buen ritmo, con más de la mitad de la ejecución superada. La renovación ya ha actuado sobre más de 12.000 metros cuadrados de pavimento en sus diferentes fases.