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Susto en la playa de Riazor de A Coruña: una persona cae al mar en plena alerta naranja

Consiguió salir del agua por su propio pie y sin resultar herido 

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La mañana del domingo dejó un susto en la playa de Riazor, en A Coruña. Una persona cayó al agua desde las rocas en la zona de las Esclavas, en plena alerta naranja por oleaje marítimo.

Mercado das Conchiñas (Concello da Coruña)

Testigos que paseaban por el paseo marítimo alertaron a los servicios de emergencias, que se desplazaron hasta el lugar.

Lo que pudo acabar en tragedia terminó con la persona saliendo por su propio pie del agua y sin resultar herida.

La Aemet mantiene activada la alerta naranja en el litoral de A Coruña desde las 12:00 del sábado y estará activada hasta las 15:00 de este domingo, cuando quede rebajada a amarilla.