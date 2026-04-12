Susto en la playa de Riazor de A Coruña: una persona cae al mar en plena alerta naranja

La mañana del domingo dejó un susto en la playa de Riazor, en A Coruña. Una persona cayó al agua desde las rocas en la zona de las Esclavas, en plena alerta naranja por oleaje marítimo.

Testigos que paseaban por el paseo marítimo alertaron a los servicios de emergencias, que se desplazaron hasta el lugar.

Lo que pudo acabar en tragedia terminó con la persona saliendo por su propio pie del agua y sin resultar herida.

La Aemet mantiene activada la alerta naranja en el litoral de A Coruña desde las 12:00 del sábado y estará activada hasta las 15:00 de este domingo, cuando quede rebajada a amarilla.