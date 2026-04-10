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O Ventorrillo estrenará el primer parque cubierto de A Coruña: casi un millón de euros de inversión
Las obras ya han comenzado y permitirán ampliar casi al doble la superficie de la actual zona infantil, incorporando nuevos juegos inclusivos, toboganes y cubiertas para proteger a los menores de la lluvia y del sol
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A Coruña contará próximamente con su primer parque infantil cubierto. El Ayuntamiento ha iniciado ya en el barrio de O Ventorrillo las obras de construcción de esta nueva infraestructura, un proyecto pionero en la ciudad que supondrá una inversión municipal de un millón de euros y que busca ofrecer a los más pequeños un espacio de juego protegido frente a la lluvia en invierno y frente al sol durante los meses de verano.
El nuevo parque contará con cuatro cubiertas ligeras de policarbonato que protegerán la zona de juegos y convertirán este espacio en el primero de estas características en toda la ciudad.
Además, la actuación permitirá ampliar notablemente la superficie disponible, pasando de los 400 metros cuadrados actuales a un total de 730, lo que supondrá prácticamente duplicar el tamaño del recinto.
También crecerá de forma importante la capacidad del parque. El aforo pasará de 76 a 135 personas usuarias, permitiendo así dar servicio a un mayor número de familias y mejorar la comodidad en uno de los espacios infantiles más concurridos del barrio.
Junto a la cubierta, el proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones actuales, con la sustitución del pavimento y de los equipamientos existentes.
Asimismo, se incorporarán nuevos juegos inclusivos y sensoriales para favorecer la accesibilidad y el disfrute de menores con distintas capacidades.