O Ventorrillo estrenará el primer parque cubierto de A Coruña: casi un millón de euros de inversión

Visita de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a las obras. Concello de A Coruña.

A Coruña contará próximamente con su primer parque infantil cubierto. El Ayuntamiento ha iniciado ya en el barrio de O Ventorrillo las obras de construcción de esta nueva infraestructura, un proyecto pionero en la ciudad que supondrá una inversión municipal de un millón de euros y que busca ofrecer a los más pequeños un espacio de juego protegido frente a la lluvia en invierno y frente al sol durante los meses de verano.

El nuevo parque contará con cuatro cubiertas ligeras de policarbonato que protegerán la zona de juegos y convertirán este espacio en el primero de estas características en toda la ciudad.

Además, la actuación permitirá ampliar notablemente la superficie disponible, pasando de los 400 metros cuadrados actuales a un total de 730, lo que supondrá prácticamente duplicar el tamaño del recinto.

También crecerá de forma importante la capacidad del parque. El aforo pasará de 76 a 135 personas usuarias, permitiendo así dar servicio a un mayor número de familias y mejorar la comodidad en uno de los espacios infantiles más concurridos del barrio.

Junto a la cubierta, el proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones actuales, con la sustitución del pavimento y de los equipamientos existentes.

Asimismo, se incorporarán nuevos juegos inclusivos y sensoriales para favorecer la accesibilidad y el disfrute de menores con distintas capacidades.