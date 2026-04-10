Una pelea en Villa de Negreira, en A Coruña, acaba con dos detenidos

La Policía Local de A Coruña ha detenido en las últimas horas a dos personas tras una pelea registrada en la zona de Villa de Negreira, en el entorno del Agra do Orzán, a media tarde.

La intervención se produce apenas 24 horas después de que la Policía actuara en el inmueble del número 16 de Alcalde Lens, un antiguo estudio de tatuajes convertido presuntamente en un "fumadero de crack", donde además fue identificado y detenido ayer un hombre que se encontraba en busca y captura.

Tras el desalojo, durante la jornada de este viernes operarios trabajaron en la retirada de basura acumulada en el interior del bajo, mientras se avanzaba en el sellado y acondicionamiento del local para evitar nuevas ocupaciones.