El lunes empieza el juicio por la lotería millonaria de A Coruña: así será cada sesión del proceso

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará desde este lunes 13 de abril el esperado juicio. En el banquillo se sentarán Manuel Reija, lotero de la administración número 22 de la calle San Agustín, y su hermano Miguel Reija, exdelegado provincial de Loterías, acusados por la supuesta apropiación de un boleto premiado con 4.722.337,75 euros.

Según sostiene la Fiscalía, Manuel Reija se habría quedado presuntamente con el resguardo ganador de un cliente habitual tras comprobarlo en su terminal y ocultarle que había sido premiado, mientras que posteriormente Miguel Reija habría colaborado supuestamente en el intento de cobrar el boleto simulando que había sido hallado.

Qué ocurrirá cada día del juicio

El proceso comenzará el lunes 13 de abril a las 10:30 horas con la celebración de las cuestiones previas, trámite habitual en el que las partes expondrán posibles incidencias procesales antes de entrar en el fondo del asunto.

Ya el martes 14 de abril arrancará la fase testifical, con la declaración de diez testigos llamados a comparecer ante el tribunal.

La vista continuará el miércoles 15 de abril, jornada en la que declararán otras cuatro personas como testigos, además de cuatro agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación.

Ese mismo día también se practicará prueba propuesta por una de las acusaciones particulares con la comparecencia de tres nuevos testigos.

El jueves 16 de abril será el turno de otros dos agentes de la Policía Nacional, además de cuatro testigos más aportados por una acusación particular y dos testigos de la defensa de uno de los acusados.

Finalmente, el lunes 20 de abril declararán tres últimos testigos propuestos por la defensa, tras lo cual tendrá lugar el momento más esperado del proceso: el interrogatorio de los dos acusados, Manuel y Miguel Reija.

La jornada concluirá con las conclusiones finales e informes de las partes, quedando el juicio visto para sentencia.

Qué penas pide la Fiscalía

La Fiscalía solicita para Manuel Reija una condena de seis años de prisión por un presunto delito de estafa, aunque alternativamente plantea el delito de apropiación indebida.

Además, reclama para él una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, así como su inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena.

En el caso de Miguel Reija, el Ministerio Público pide seis años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales, además de una multa del doble del valor del premio, fijada en 9.444.675,5 euros, e igualmente su inhabilitación profesional en el ámbito de loterías y apuestas.

De forma alternativa, se contempla para él una condena de tres años de cárcel por encubrimiento.

Quién podría quedarse con el premio

El boleto, a día de hoy, permanece depositado sin cobrar en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La Fiscalía mantiene que el verdadero propietario del resguardo era un cliente fallecido que presuntamente entregó el boleto para su comprobación sin saber que había resultado ganador.

Por ello, reclama que el premio sea entregado a sus herederos, en concreto a su viuda e hija.

En caso de que no pudiera hacerse efectivo el cobro del boleto, el escrito de acusación solicita que ambos acusados indemnicen solidariamente a la familia con los 4,7 millones de euros, más intereses.