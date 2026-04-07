Una pelea nocturna sorprende a los clientes de un local de la calle Torreiro en A Coruña

Una pelea nocturna en un local de la calle Torreiro en A Coruña en la noche del lunes 6 de abril. Cedidas

Una pelea a última hora de la noche de ayer sorprendió a los clientes de un local de hostelería situado en la calle Torreiro, en pleno centro de A Coruña. El altercado se produjo poco después de las 23:00 horas del lunes y en él se vieron implicados dos hombres, que tuvieron que ser separados por otras dos personas, entre ellas personal del propio establecimiento.

En un vídeo se puede ver cómo la pelea fue especialmente violenta, con varios intercambios de golpes que acabaron tirando mesas, sillas y copas a su paso. En un momento dado, uno de ellos cae hacia el suelo y el otro lo zarandea, produciéndose después un contraataque. Todo ello mientras una persona intenta separarlos sin éxito, hasta que finalmente un camarero interviene y logra poner fin a la trifulca.

La pelea se resolvió finalmente sin necesidad de intervención policial.

Este suceso se produce poco después de otras incidencias en la ciudad que tuvieron lugar en la madrugada y en la mañana del domingo, en las que ninguna persona tuvo que ser detenida.

Cuando pasaban las 0:30 horas del pasado 5 de abril, decenas de jóvenes provocaron altercados en la avenida de Finisterre, entre la ronda de Nelle y el cruce con las calles Pérez Cepeda y Ciudad de Lugo. Los chicos dieron varios golpes y patadas a papeleras, contenedores e incluso los coches allí aparcados, antes de ser interceptados por la Policía Nacional, que identificó a varios de ellos.

Horas más tarde, un chico agredió a una chica en el entorno de una de las discotecas de Palexco, dándole un puñetazo según algunas fuentes testimoniales. También hasta aquí se desplazaron los agentes de la Policía, que constataron que ninguna persona estaba herida de gravedad.

Ya por la mañana, dos personas protagonizaron una pelea en el cruce entre la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre, cerca de una cafetería donde hace unos meses ya se produjo un enfrentamiento entre otras dos personas.