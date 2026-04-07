Ofrecido por:
Una incidencia generalizada deja sin internet a los vecinos de Novo Mesoiro, en A Coruña
Usuarios de varias calles de Novo Mesoiro, en A Coruña, reportan cortes simultáneos en compañías como R, Orange y Vodafone
Te puede interesar: El edificio de 81 viviendas de Novo Mesoiro, en A Coruña, por fin será ocupado: "A tiempo para la hipoteca"
Una incidencia generalizada está afectando desde hace más de media hora a la conexión a internet en el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, según alertan vecinos de la zona a través de distintos canales de comunicación.
La presidenta de la asociación vecinal, Patricia Fernández, explica que fueron los propios residentes quienes comenzaron a detectar el problema. "Cuando hay una incidencia como esta tenemos grupos grandes de chat y los vecinos van avisando. Se están dando cuenta de que en diferentes calles y en diferentes pisos se están quedando sin internet", señala.
Varias compañías afectadas
Según los avisos recogidos entre los vecinos, la incidencia no se limita a un único operador. Usuarios de compañías como R, Orange y Vodafone están experimentando problemas de conexión.
Esto apunta a un posible fallo común en la infraestructura de red en la zona, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre el origen de la avería.
Avisos vecinales y seguimiento
A través de grupos vecinales se ha comunicado que distintos operadores están registrando fallos en Novo Mesoiro. Los residentes están recopilando información para identificar las calles afectadas y comprobar el alcance real de la incidencia.
Desde la asociación vecinal piden colaboración para mapear el problema: solicitan a los vecinos que indiquen su calle y operador afectado, con el fin de facilitar la identificación de si el servicio está comprometido en cada zona.
Incidencia en desarrollo
Por el momento, la incidencia sigue activa y afecta a múltiples viviendas del barrio. Se espera que en las próximas horas las compañías implicadas puedan aclarar el origen del problema y ofrecer una previsión de restablecimiento del servicio.