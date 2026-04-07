El barrio coruñés de Novo Mesoiro.

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A Coruña

Una incidencia generalizada deja sin internet a los vecinos de Novo Mesoiro, en A Coruña

Usuarios de varias calles de Novo Mesoiro, en A Coruña, reportan cortes simultáneos en compañías como R, Orange y Vodafone

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Una incidencia generalizada está afectando desde hace más de media hora a la conexión a internet en el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, según alertan vecinos de la zona a través de distintos canales de comunicación.

Imagen del Mercado Navideño en sus primeros días en María Pita.

La presidenta de la asociación vecinal, Patricia Fernández, explica que fueron los propios residentes quienes comenzaron a detectar el problema. "Cuando hay una incidencia como esta tenemos grupos grandes de chat y los vecinos van avisando. Se están dando cuenta de que en diferentes calles y en diferentes pisos se están quedando sin internet", señala.

Varias compañías afectadas

Según los avisos recogidos entre los vecinos, la incidencia no se limita a un único operador. Usuarios de compañías como R, Orange y Vodafone están experimentando problemas de conexión.

Esto apunta a un posible fallo común en la infraestructura de red en la zona, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre el origen de la avería.

Avisos vecinales y seguimiento

A través de grupos vecinales se ha comunicado que distintos operadores están registrando fallos en Novo Mesoiro. Los residentes están recopilando información para identificar las calles afectadas y comprobar el alcance real de la incidencia.

Desde la asociación vecinal piden colaboración para mapear el problema: solicitan a los vecinos que indiquen su calle y operador afectado, con el fin de facilitar la identificación de si el servicio está comprometido en cada zona.

Incidencia en desarrollo

Por el momento, la incidencia sigue activa y afecta a múltiples viviendas del barrio. Se espera que en las próximas horas las compañías implicadas puedan aclarar el origen del problema y ofrecer una previsión de restablecimiento del servicio.