Una incidencia generalizada deja sin internet a los vecinos de Novo Mesoiro, en A Coruña

Una incidencia generalizada está afectando desde hace más de media hora a la conexión a internet en el barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, según alertan vecinos de la zona a través de distintos canales de comunicación.

La presidenta de la asociación vecinal, Patricia Fernández, explica que fueron los propios residentes quienes comenzaron a detectar el problema. "Cuando hay una incidencia como esta tenemos grupos grandes de chat y los vecinos van avisando. Se están dando cuenta de que en diferentes calles y en diferentes pisos se están quedando sin internet", señala.

Varias compañías afectadas

Según los avisos recogidos entre los vecinos, la incidencia no se limita a un único operador. Usuarios de compañías como R, Orange y Vodafone están experimentando problemas de conexión.

Esto apunta a un posible fallo común en la infraestructura de red en la zona, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre el origen de la avería.

Avisos vecinales y seguimiento

A través de grupos vecinales se ha comunicado que distintos operadores están registrando fallos en Novo Mesoiro. Los residentes están recopilando información para identificar las calles afectadas y comprobar el alcance real de la incidencia.

Desde la asociación vecinal piden colaboración para mapear el problema: solicitan a los vecinos que indiquen su calle y operador afectado, con el fin de facilitar la identificación de si el servicio está comprometido en cada zona.

Incidencia en desarrollo

Por el momento, la incidencia sigue activa y afecta a múltiples viviendas del barrio. Se espera que en las próximas horas las compañías implicadas puedan aclarar el origen del problema y ofrecer una previsión de restablecimiento del servicio.