El hombre que murió este lunes junto al Náutico de A Coruña estaba en situación de vulnerabilidad

El hombre cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana de ayer en el puerto de A Coruña procedía de Letonia, aunque llevaba cierto tiempo residiendo en la ciudad. Aquí, el varón, de mediana edad, vivía en una grave situación de vulnerabilidad y precariedad. En ocasiones dormía en la calle y también acudía a distintos centros de ayuda de la urbe.

El cadáver se encontró hacia las 05:30 horas de este lunes en el entorno del Real Club Náutico del puerto coruñés.

Ante el hallazgo, los servicios de emergencia iniciaron un operativo de rescate del cuerpo en el que estuvieron implicados la Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos de A Coruña y la Autoridad Portuaria.

La causa más probable de su muerte fue una caída accidental. El cuerpo se encontró junto a unas escaleras resbaladizas, situadas en la parte más próxima a Palexco, después de unas barandillas, por lo que el hombre podría haber intentado acceder a alguna parte del puerto, cayendo finalmente al agua.

La investigación policial continúa abierta y, una vez se complete la identificación del hombre, se remitirá el caso al juzgado.