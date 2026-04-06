¿Por qué A Coruña podría alcanzar este lunes de Pascua los 26 grados?

Los termómetros de A Coruña podrían llegar a marcar este lunes, 6 de abril, los 26 grados para poner la guinda a una Semana Santa marcada por el buen tiempo y las temperaturas suaves. Así lo pronostica MeteoGalicia en su previsión para la jornada en la ciudad herculina.

Una previsión que el delegado de la AEMET en la comunidad autónoma, Francisco Infante, ha achacado principalmente a la situación de estabilidad meteorológica que vivimos estos días. "Con cielos despejados y calentamiento solar y, sobre todo, flujo de aire cálido del sur", señala.

Hoxe, a perdida da influencia anticiclónica permitirá a aproximación polo oeste das borrascas atlánticas.

Teremos temperaturas elevadas, especialmente ao norte, en xeral por riba de 25ºC. A partir de media tarde, irá aumentando a probabilidade de chuvascos ⛈️ de oeste a leste. pic.twitter.com/McukqYiBfH — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) April 6, 2026

"Las temperaturas serán normales para las mínimas y altas para las máximas respecto al habitual en esta época del año, con mínimas en descenso moderado y máximas en descenso notable", comenta MeteoGalicia en su informe diario.

A partir de mañana, martes 7, la situación dará un revés y la lluvia volverá a dejarse ver por el cielo de la ciudad. Aunque, las temperaturas máximas descenderán de forma paulatina hasta situarse en valores normales para esta época del año.

Para el resto de la semana se espera que las precipitaciones continúen, empeorando la situación durante el fin de semana, con una probabilidad de lluvia del 90% el sábado y del 80% el domingo.