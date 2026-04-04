La avería de una furgoneta en Mesoiro provoca una colisión entre dos vehículos en A Coruña

Esta tarde ha tenido lugar un accidente leve entre Mesoiro y Elviña, donde dos turismos colisionaron hacia las 15:15 horas. El siniestro se saldó con una persona herida y tuvo lugar en sentido la gasolinera ubicada cerca de la carretera de Mesoiro y la de Feáns.

El origen del accidente estuvo en una retención que se generó a causa de la avería de una furgoneta. El propio conductor del vehículo fue quien avisó al 112, indicando que a raíz de su parada se creó una retención de varios coches y que dos de ellos habían chocado.

Hasta el lugar se desplazó Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, además de Protección Civil y los bomberos de la ciudad.