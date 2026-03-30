¿A qué se debe el derribo del viaducto de la AC-12? Así será el futuro acceso al CHUAC de A Coruña

La demolición del viejo 'scalextric' será clave para la construcción del nuevo CHUAC. El derribo del viaducto es el primer paso para crear un acceso acorde con las dimensiones del futuro centro hospitalario.

Con el horizonte puesto en el año 2031, el CHUAC continúa avanzando con las obras que harán que el centro triplique su tamaño. Durante años, el 'scalextric' ha servido para dar un servicio imprescindible al complejo, funcionando como entrada principal tanto para particulares como para ambulancias. Sin embargo, su función ha llegado a su fin.

Con el comienzo del derribo este lunes del viaducto del CHUAC, la idea es que el plazo de ejecución del nuevo viaducto sea de un año. Esto quiere decir que, una vez se tire abajo el antiguo (en un plazo de un mes), falta que den comienzo las obras para construir uno nuevo, que aumentará en volumen.

Se espera que el nuevo puente cuente con una glorieta de gran tamaño con un anillo perimetral alrededor del hospital. Es decir, se seguirá accediendo desde la AC-12, pero al llegar al CHUAC, la rotonda actual será sustituida por una mucho mayor, con salidas que bordeen todo el centro, distribuyendo así mejor el tráfico.

El nuevo puente se construirá prácticamente donde está el actual, aunque todavía se desconoce cómo se llevará a cabo su levantamiento. Lo que sí se sabe es que este lunes comenzaron los trabajos de derribo del viejo viaducto. Durante 72 horas, operarios y maquinaria pesada trabajarán sin descanso en su demolición.

Así será la demolición

Durante estos tres días, que terminarán el próximo miércoles a medianoche, se destruirán las dos terceras partes del puente, las que afectan a la circulación. El resto de trabajos, correspondientes al lateral situado sobre As Xubias, se desarrollarán durante todo un mes, aunque afectando solo a la circulación del barrio pesquero. Durante este tiempo, el acceso a As Xubias de Abaixo permanecerá cortado.

Así desaparece el 'scalextric' del CHUAC: el acceso al Hospital de A Coruña

Una vez terminados los trabajos de demolición, se espera que comiencen los de construcción del nuevo viaducto, el que desembocará en una gran rotonda. Si bien, todavía falta que se construyan los edificios que el nuevo acceso bordeará, por lo que se desconoce si la obra arrancará inmediatamente después de la demolición.

Mientras, los accesos al CHUAC se realizan a través de la rotonda de Casablanca, desde donde se accede a la AC-12 en dirección al hospital. También se puede entrar por la nueva glorieta entre la avenida de Lamadosa y la calle Lugar de Curramontes, que funciona en doble sentido y facilita el acceso al entorno hospitalario. Con motivo excepcional de las obras, este acceso está habilitado también para particulares y no solo para ambulancias.