A Coruña pierde desde este lunes el acceso por la AC-12: estos son los cambios en la circulación y en el transporte

A Coruña afronta desde este lunes tres jornadas complicadas para la movilidad. El corte total de la avenida da Pasaxe y de la AC-12, por la demolición del viaducto de acceso al CHUAC, dejará a la ciudad sin uno de sus principales accesos hasta el miércoles. Ante esta situación, tanto la Xunta como el Concello han diseñado itinerarios alternativos para evitar el colapso del tráfico.

El corte no solo afectará a los vehículos particulares. Tampoco se podrá cruzar a pie de un lado al otro del viaducto, ya que durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril la zona estará ocupada por los trabajos de demolición. Solo los operarios tendrán acceso. Además, el transporte público —tanto urbano como interurbano— verá modificados sus recorridos.

Uno de los puntos clave será la redistribución del tráfico para evitar la saturación en zonas como Matogrande. En este sentido, la reciente apertura del desvío entre San Cristóbal y Alfonso Molina permitirá repartir mejor la circulación.

También se ha habilitado una nueva glorieta entre la avenida de Lamadosa y la calle Lugar de Curramontes, que funcionará en doble sentido y facilitará el acceso al entorno hospitalario.

Durante estos días, se recomienda evitar la avenida da Pasaxe si el destino es el CHUAC o el centro de la ciudad. Como alternativa, los conductores deberán desviarse por Alfonso Molina hacia la AC-10 (ronda Camilo José Cela) y continuar hacia el túnel de Eirís o la glorieta de Casablanca, desde donde se podrá acceder a los distintos hospitales.

Alternativas desde la ciudad herculina

Desde el centro, el recorrido recomendado pasa por la plaza de Ourense, Linares Rivas, Primo de Rivera y la Palloza hasta enlazar con la carretera del Puerto y Casablanca.

Desde barrios como Riazor o el Agra do Orzán , la opción es dirigirse hacia Cuatro Caminos y seguir el mismo itinerario.

En el caso de zonas como Os Mallos o la Sagrada Familia, se aconseja utilizar la ronda de Outeiro hacia la Gaiteira y la avenida del Ejército.

Mapa de las alternativas durante el corte de la AC-12 Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras

Alternativas para el área metropolitana

Para quienes accedan desde el área metropolitana, especialmente desde Oleiros, Sada o Culleredo, la clave será incorporarse a Alfonso Molina y desviarse posteriormente hacia la AC-10 en dirección Eirís. Desde ahí, el acceso a los hospitales se realizará a través del enlace de Casablanca.

El acceso al Hospital Materno Infantil se mantendrá operativo únicamente en un sentido, mientras que para llegar al CHUAC se permitirá el uso puntual de un carril habitualmente reservado a ambulancias desde la AC-10 hacia Lamadosa.

Cambios en los autobuses urbanos

El dispositivo también afectará al transporte público. Las líneas urbanas 12, 12-A y 17 mantendrán su recorrido hasta el CHUAC , pero no continuarán hasta el Materno Infantil.

Por su parte, las líneas 20 y 22 modificarán significativamente su trazado para salvar la zona en obras.

La línea 20 será desviada tras el CHUAC por el enlace de Casablanca y el túnel de Eirís hacia Alfonso Molina, mientras que la línea 22 realizará un recorrido similar en sentido inverso. Para compensar estos cambios, el Ayuntamiento reforzará ambas líneas con más vehículos.

Además, la línea 2-A modificará su cabecera, que se trasladará a una parada provisional en las inmediaciones del tanatorio.

Cambios en autobuses interurbanos

En cuanto al transporte interurbano, la Xunta mantendrá las paradas habituales, aunque adaptará los recorridos. Los autobuses entrarán y saldrán de la ciudad utilizando Alfonso Molina y la AC-10, con cambios de sentido habilitados en distintos puntos para garantizar el servicio.

Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento ha habilitado un mapa interactivo en su web donde se pueden consultar en tiempo real todos los itinerarios alternativos.

En definitiva, tres días en los que la ciudad tendrá que adaptarse a una nueva forma de moverse, con desvíos obligatorios y más tiempo en carretera, en una de las semanas de mayor movilidad por la cercanía de la Semana Santa.