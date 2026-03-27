Reabre al tráfico en A Coruña el ramal de acceso desde San Cristóbal a Alfonso Molina

Ya ha reabierto al tráfico el ramal de acceso desde San Cristóbal a Alfonso Molina en A Coruña. Tras meses de retraso, este enlace vuelve a estar operativo justo apenas unos días antes del corte de la AC-12 por el derribo del viaducto del CHUAC, que dificultará la movilidad en este acceso a la ciudad en plena Semana Santa.

Desde las 11:00 horas ya está abierto este tramo, que tiene gran importancia para el tráfico que procede del polígono de A Grela en dirección salida de la ciudad, por lo que su cierre durante los últimos meses ha afectado notablemente a la movilidad.

El enlace llevaba cerrado desde el 13 de enero por las obras de mejora que se ejecutan en Alfonso Molina, uno de los principales ejes viarios de A Coruña. Aunque estaba previsto reabrirlo a mediados de marzo, los trabajos se han prolongado más de lo esperado.

Infraestructuras imprevistas, como un oleoducto y una conducción de agua, obligaron a modificar el proyecto en plena ejecución. Esa revisión incrementó el presupuesto en alrededor de un millón de euros, sobre los 18,3 millones inicialmente previstos, y desplazó el calendario de la actuación.

Ante esta situación, el Concello de A Coruña trasladó a finales de enero su preocupación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, solicitando que se agilizaran las obras. La petición se planteó en una reunión con la Dirección General de Carreteras, en la que el Gobierno local insistió en la necesidad de acelerar una intervención muy demandada cuyo plazo inicial, fijado en dos años, ya se encuentra superado.