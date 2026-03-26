Los bomberos de A Coruña se movilizan por una comprobación de gas, sin heridos

Los bomberos de A Coruña acudieron esta noche a la avenida Finisterre para llevar a cabo una comprobación de gas, afortunadamente sin que llegase a haber personas heridas.

La intervención tuvo lugar pasadas las 22:49 horas en un edificio de la zona. Según recogen en el informe de la actuación, se desplazaron nueve bomberos con tres vehículos alertados por un fuerte olor a gas en el interior del edificio.

Finalmente, después de realizar las mediciones correspondientes, los profesionales comprobaron que no se había producido ninguna fuga.

Horas antes, los bomberos también sofocaron el incendio de un elemento urbano en la calle Mariscal Pardo Cela, en la zona de Os Mallos. En concreto, se produjo fuego en los cables de una acometida eléctrica, lo que ocasionaba riesgo para los viandantes y para los usuarios del servicio eléctrico.