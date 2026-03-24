Llaman a los bomberos en A Coruña tras confundir polvo de una obra en Linares Rivas con humo

Un aviso por la supuesta presencia de humo en un edificio de la avenida Linares Rivas, en A Coruña, activó en la tarde de este martes un operativo de emergencia que finalmente quedó en una falsa alarma.

La alerta fue trasladada por la Policía Local tras detectarse lo que parecía una salida de humo en una zona destinada a oficinas, sin poder determinar inicialmente su origen.

Ante la posibilidad de un incendio en un inmueble del centro de la ciudad, se movilizó un amplio dispositivo con tres vehículos y un total de ocho efectivos del cuerpo de bomberos, que se dirigieron al lugar para evaluar la situación y actuar en caso necesario.

Sin embargo, mientras los equipos se encontraban de camino, se confirmó que el origen de la supuesta humareda no correspondía a ningún fuego, sino a polvo generado por una obra próxima, que había provocado la confusión visual desde el exterior del edificio.

Por este motivo, la intervención fue cancelada antes de que los bomberos llegasen al punto, evitando así una actuación innecesaria.

El incidente quedó en una activación preventiva de los servicios de emergencia, sin daños materiales ni riesgo para las personas.

Este tipo de avisos, aunque finalmente no se correspondan con incendios reales, forman parte del protocolo habitual y permiten garantizar una respuesta rápida ante cualquier posible emergencia en zonas urbanas con alta actividad.

Una madrugada con mucha actividad incendiaria

Esta madrugada, la ciudad ha visto como ardieron seis contenedores, localizados en la calle Perú y en Maestro Bernardino González Freire. Cinco de ellos fueron totalmente calcinados.

Del mismo modo, los profesionales tuvieron que extinguir un incendio en dos baños portátiles en la Estrecha de San Andrés.

Además, el domingo también ardió un contenedor, que fue arrimado a un portal, incendiándose algunos elementos de la zona común.