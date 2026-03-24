A Coruña sufrirá este miércoles cortes de tráfico por la protesta de los taxis: estas son las calles afectadas

Taxistas en su recorrido de protesta por A Coruña contra los VTC.

A Coruña registrará este miércoles afecciones al tráfico por una manifestación del sector del taxi, que recorrerá distintas calles de la ciudad durante la mañana.

La movilización arrancará a las 11:00 horas en el entorno del Obelisco Millennium y está previsto que finalice alrededor de las 13.00 horas en la explanada de O Parrote.

El recorrido provocará cortes puntuales y progresivos en algunas de las principales arterias urbanas, afectando de forma directa a la circulación en zonas muy transitadas.

El itinerario discurrirá por la Ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Arda, calle Ramón y Cajal, el entorno de la Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Pequeño, Cantón Grande, la avenida de la Marina y Puerta Real.

No se han establecido desvíos alternativos específicos, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado en estas franjas horarias y optar por rutas diferentes o medios de transporte alternativos.

La previsión es que, a medida que avance la comitiva, se vayan reabriendo las calles afectadas, aunque la circulación podría verse condicionada durante toda la mañana en el centro y accesos clave de la ciudad.