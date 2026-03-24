Taxistas en su recorrido de protesta por A Coruña contra los VTC.

Taxistas en su recorrido de protesta por A Coruña contra los VTC.

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A Coruña sufrirá este miércoles cortes de tráfico por la protesta de los taxis: estas son las calles afectadas

La movilización recorrerá varias vías principales entre las 11:00 y las 13:00 horas sin rutas alternativas previstas

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A Coruña registrará este miércoles afecciones al tráfico por una manifestación del sector del taxi, que recorrerá distintas calles de la ciudad durante la mañana.

Taxistas en su recorrido de protesta por A Coruña contra los VTC

La movilización arrancará a las 11:00 horas en el entorno del Obelisco Millennium y está previsto que finalice alrededor de las 13.00 horas en la explanada de O Parrote.

El recorrido provocará cortes puntuales y progresivos en algunas de las principales arterias urbanas, afectando de forma directa a la circulación en zonas muy transitadas.

El itinerario discurrirá por la Ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Arda, calle Ramón y Cajal, el entorno de la Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Pequeño, Cantón Grande, la avenida de la Marina y Puerta Real.

No se han establecido desvíos alternativos específicos, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado en estas franjas horarias y optar por rutas diferentes o medios de transporte alternativos.

La previsión es que, a medida que avance la comitiva, se vayan reabriendo las calles afectadas, aunque la circulación podría verse condicionada durante toda la mañana en el centro y accesos clave de la ciudad.