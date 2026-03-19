El PP de A Coruña reclama que Inés Rey concrete la reapertura de la avenida San Cristóbal

El enlace entre la avenida San Cristóbal y Alfonso Molina en A Coruña continúa cerrado más de dos meses después de su corte debido a las obras en la principal vía de entrada de la ciudad. Inicialmente estaba previsto que esta conexión reabriera esta misma semana, el día 17, pero el hallazgo de una tubería y un oleoducto no previstos ha retrasado la reapertura.

En los primeros días, este corte provocó grandes retenciones en la zona, especialmente en las horas punta que habitualmente registran mucho tráfico en la entrada y salida de la ciudad.

En este contexto, el PP coruñés ha emitido este jueves un comunicado instando a la alcaldesa, Inés Rey, a aclarar cuándo reabrirá el enlace desde San Cristóbal. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, afirma que "todos sabíamos que no iba a estar lista porque se veía perfectamente cómo iba la ejecución, a pesar de lo cual Inés Rey no hizo nada para que se cumplieran los plazos o que el retraso fuese el menor posible".

Estas actuaciones dependen del Ministerio de Transportes que, por el momento, no ha dado más información sobre durante cuánto tiempo más se extenderá el corte.

Los populares de A Coruña critican la demora en las obras en la avenida, que están además incrementando los atascos en la entrada de la ciudad. Además, Lorenzo señala que el Concello no se reunió con el Ministerio de Transportes hasta "finales de enero, cuando el plazo de ejecución ya había acabado" y denuncia que "de esa reunión no salió una nueva fecha de finalización por lo que seguimos igual". Tras esa reunión se anunció un aumento del presupuesto de las obras en un millón de euros.

A los retrasos en la obra principal se suman las consecuencias de mantener cerrado San Cristóbal, afectando al tráfico de la rotonda de Matogrande, la Tercera Ronda y la avenida de la Universidade.

Por eso, Lorenzo califica estas actuaciones como "una nueva chapuza como todo lo que rodea desde el primer momento a la ejecución de esta obra".